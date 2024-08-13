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Кременчук, Дороги & Дурні

У Кременчуці майже на півтора місяця перекриють рух по Республіканській

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

Поблизу одного з будинків мінятимуть магістральну тепломережу

У Кременчуці майже на півтора місяця тимчасово перекриють рух вулицею Республіканською. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 13 серпня.

Тимчасово закриють рух поблизу будинку № 95. Причиною цьому у міськраді називають необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на магістральній тепловій мережі на Правобережжі.

Заплановані такі обмеження із 19 серпня по 30 вересня.

Також у міськраді звертають увагу водіїв на такі обмеження та врахувати це при плануванні поїздок.

Нагадаємо, у Кременчуці й досі триває ремонт тепломагістралі на вулиці Шевченка, який розпочали ще у травні.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: перекриття руху вулиця Республіканська тепломережі
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