У Кременчуці майже на півтора місяця перекриють рух по Республіканській

У Кременчуці майже на півтора місяця тимчасово перекриють рух вулицею Республіканською. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 13 серпня.
Тимчасово закриють рух поблизу будинку № 95. Причиною цьому у міськраді називають необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на магістральній тепловій мережі на Правобережжі.
Заплановані такі обмеження із 19 серпня по 30 вересня.
Також у міськраді звертають увагу водіїв на такі обмеження та врахувати це при плануванні поїздок.
Нагадаємо, у Кременчуці й досі триває ремонт тепломагістралі на вулиці Шевченка, який розпочали ще у травні.
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