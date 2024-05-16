Рух на двох вулицях Кременчука перекриють до кінця липня

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 81

Частину вулиць Тараса Шевченка та Троїцької перекриють для руху транспорту з 20 травня до 21 липня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчука 16 травня.

Відомо, що рух обмежують на ділянках від житлового будинку № 59/78 до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку № 61/52 на вулиці Тараса Шевченка. Це пов’язане з реконструкцією магістральної теплової мережі.

Нагадаємо, раніше «Полтаватеплоенерго» розповідало, що труби на цій ділянці дороги за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають».

Зазначимо, що ремонт магістралі на вулиці Шевченка розпочали наприкінці літа 2023 року. Цьогоріч роботи продовжать, додали на підприємстві.