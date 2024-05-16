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Безпілотники на Полтавщині — у Полтаві чули вибухи (оновлюється)

Вчора, 23:37 Переглядів: 2 316

 Тривога ще триває

16 травня, близько 23.30, полтавці та жителі району чули вибухи. 

Повітряна тривога в області оголошена о 22.28. Відтоді були повідомлення про рух безпілотників в сторону Полтавщини. Повітряні сили України попереджали про рух «шахедів» у напрямку Полтави о 23.07 і 23.35.

О 23.30 у телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про вибухи, які чули жителі Полтави.

О 23.48 начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі закликав усіх перебувати в укриттях до відбою.

— Ворог атакує Полтавщину! До відбою перебувайте в укриттях! — написав він.

Нагадаємо, сьогодні вдень вибухи лунали на Миргородщині — ніхто не постраждав. А напередодні уламки збитої ракети пошкодили будинок.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава вибухи БПЛА
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