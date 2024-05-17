Минулої ночі Україну атакували 20 ударних «Шахедів» – усі були збиті

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Українська протиповітряна оборона збила над Полтавщиною три російські БпЛА

У ніч на 17 травня Росія атакувала Україну 20 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Як повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, в результаті протиповітряного бою збито усі 20 «Шахедів» у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, 16 травня, близько 23.30, полтавці та жителі району чули вибухи. Як стало відомо, учора ввечері над Полтавщиною Сили оборони України збили 3 російські БпЛА. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.