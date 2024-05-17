Уночі на Кременчуччині гасили дві пожежі, а вчора увечері загорілася автівка

Сьогодні, 08:56 Переглядів: 156

Пожежі виникли у господарчих спорудах та були своєчасно погашені рятувальниками

Минулої ночі працівники ДСНС виїжджали на 12 викликів. На щастя більшість з них не підтвердилися. Втім двічі рятувальникам довелося гасити пожежі у господарчих спорудах – у Кременчуці на вулиці Театральна,46 та у селі Василівка.

Про це повідомляє Кременчуцька районна військова адміністрація з посилання на районне управління ДСНС.

Ще одна пожежа виникла вчора о 18.14 – загорівся автомобіль на вулиці Соборна, 9/16 у Кременчуці.

Постраждалих внаслідок пожеж не зафіксовано.