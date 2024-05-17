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Кременчужан кличуть на Вуличний університет вивчати історію України (афіша)

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

 

Відвідувачі зможуть обговорити з історикинею цікаві питання, а також обрати тему для наступної лекції

Цієї неділі, 19 травня, кременчужан запрошують на другу зустріч Вуличного університету із серії «Вивчаємо історію України разом: ненудно, інтерактивно, етично». Відбудеться захід поблизу бібіліотеки-філії № 2. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники бібліотеки.

Проводитиме лекцію історикиня Надія Купенко, координаторка центру життєстійкості «Місце сили. Кременчук». Під час короткого екскурсу відвідувачі дізнаються цікаві моменти історії України періоду від VIII ст. і до початку XX століття, а також про українську культурну еліту та перших українських олігархів.

Разом з історикинею відвідувачі зможуть обговорити цікаві питання з уих тем, а також обрати тему для наступної лекції.

Розпочнеться захід у неділю, 19 травня, о 14.00 за адресою вул. Соборна, 11.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: історія України лекція бібліотека центр життєстійкості
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