Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

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15 травня у приміщенні Кременчуцької міської ради погоджувальна комісія розглянула спірні питання, які виникли під час громадських обговорень щодо змін генерального плану міста. Найбільше зауважень лунало у бік будівництва нового підприємства, більш відомий серед населення Кременчука, як новий нафтопереробний завод (НПЗ).

Шкідливий вплив на здоров’я людей та на довкілля міста. Основні скарги жителів Кременчука

Під час громадських обговорень розробники генерального плану (державне підприємство «Дніпромісто») не надали відповіді на питання кременчужан. Зокрема, порушувались теми впливу роботи нового заводу на довкілля, здоров’я людей, його розташування та економічної вигоди.

Розробник проєктів Ганна Айлікова та головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» (яке опікується будівництвом заводу) Андрій Лебунін заявили, що на новому заводі перероблюватимуть вуглеводневу сировину — газовий конденсат, а не нафту.

Пропарювальної системи на території заводу не буде, додав головний інженер. Раніше кременчужани скаржились на погіршення стану повітря через пропарювання цистерн у Кременчуці для нафтопереробної компанії «Укртатнафта».

За словами Андрія Лебуніна, ставки або інші природні водойми використовувати у роботі нового заводу не будуть. Увесь процес на підприємстві буде замкненим, тобто усі залишки використовуватимуть повторно на інших етапах роботи.

Як розповіли фахівці «Дніпромісто», Кременчук у майбутньому матиме економічну вигоду від будівництва підприємства — обіцяється створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків.

Санітарна зона заводу визначена у межах дозволених норм, заявила Ганна Айлікова. Нагадаємо, згідно з нормативами, розміщення підприємств 1 класу (такі як НПЗ) від житлових забудов має бути не менше 1 км. На громадських слуханнях представники «Дніпромісто» стверджували, що з покращенням технологій така відстань може лише скорочуватись.

Вплив роботи заводу на здоров’я людей наразі невивчений, а все, що зазначено у стратегічній екологічній оцінці (СЕО) до генерального плану «має декларативний характер», сказав депутат міської ради Кременчука Богдан Лазоренко, і є лише прогнозованими. У СЕО також немає конкретних даних про поточний стан здоров’я населення Кременчука, «уся інформація надавалась станом на 2021 рік», розповів головний інженер генплану Володимир Муха.

— Управління містобудування та архітектури не надало взагалі жодного результату містобудівного моніторингу, бо його просто немає. Я переконаний в цьому. Як і не проводився моніторинг екологічної ситуації в місті, — сказав депутат міської ради Богдан Лазоренко.

Зокрема також частково немає актуальних статистичних даних щодо моніторингу стану довкілля, її рівень забрудненості, ґрунтів та повітря. Додамо, що за даними електронної системи публічних закупівель Prozorro, розробка СЕО та заразом ще одного документу коштувала місту майже 2 млн гривень.

Наприкінці засідання голова погоджувальної комісії Дмитро Кравченко запропонував відхилити додаткові пропозиції і зауваження, що стосувались, зокрема і впливу роботи на екологічний стан та здоров’я населення. Більшість членів комісії підтримали цю пропозицію.

Відповіді на всі питання відкриються вже на стадії детального проєктування заводу, місто зараз по суті »купує кота в мішку», сказала депутатка міської ради Лариса Гориславець і додала, що в комісії наразі створене »нафтове лобі», яке просуває потрібні для будівництва заводу рішення. Про це ж також і заявляв депутат Лазоренко у коментарі журналістам.

— У погоджувальній раді зараз 13 людей і з них 5 — це от Порчирян, Гориславець і Лазоренко, Банніт і Ворона — вони не є співробітниками нафтобізнесу. Інші 8 людей працюють у приватних підприємствах, що дотичні до нафтового бізнесу, — розповіла Лариса Гориславець.

Вона додала, що тут вбачається конфлікт інтересів. Своєю чергою Лазоренко зазначив, що «у декого місце роботи збігається з земельними ділянками, які перебувають у ТОВ «Алма Оіл Груп».

Дмитро Кравченко наголосив, що представники громадськості були »легітимно обрані загальним складом» під час громадських слухань. Додамо, що містяни, які були найактивнішими під час слухань, або були проти змін, або утримались від голосування. Більшість з тих, хто підтримав план — взагалі не брали участі в обговореннях. Тоді активіст Максим Ворона припустив, що »половина присутніх — це бюджетники, яких запросили, щоб вони просували ту потрібну тему».

Хто увійшов у склад погоджувальної комісії

Комісія складається з 25 осіб: 12 членів комісії — це представники влади та держпідприємства «Дніпромісто», що займалось розробкою СЕО і змінами до генерального плану міста і 13 — від громадськості. Як вже зазначали депутати, більшість представників Кременчуцької громади так чи інакше пов’язані з нафтобізнесом або компанією «Алма Оіл Груп», яке займається будівництвом заводу.

Додамо, що усі дані, що використовуються в матеріалі, «Кременчуцький Телеграф» брав з відкритих джерел і наразі стверджувати, що члени комісії і є засновниками або директорами тих, чи інших компаній не може. Проте аналізує діяльність тих людей, які мають ідентичні ПІБ з тими, які були вказані у розпорядженні міського голови про утворення погоджувальної комісії:

Надія Ткаченко

Василь Тімошов

Олена Пересунько

Алла Некрасова

Євген Костуренко

Юлія Колеснікова

Олександр Євсейкін

За даними Clarity Project та YouConrol, Надія Ткаченко є засновником та бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю «Авіо Оіл». ТОВ створено у 2020 році і за 4 роки лише двічі подавало пропозиції на участь у аукціонах на оренду землі у Омельницькій і Кременчуцькій громадах.

Жодного разу компанія не вигравала, але брала участь в аукціонах разом вже відомим ТОВ «Алма Оіл Груп», новим ТОВ «Торговий дім Кременчук». У цих аукціонах перемогли ТОВ «Алма Оіл Груп» на оренду землі в Промисловому вузлі у Кременчуцькій громаді та ТОВ «Торговий дім Кременчук» на оренду землі в Омельницькій громаді.

Розглянемо детальніше ТОВ «Торговий дім Кременчук». Новоствореною компанією «Торговий дім Кременчук» керує Юлія Колеснікова. Вона разом з Надією Ткаченко є засновницею громадської організації «Правовий аудит». До речі, у ГО всього 3 засновниці — ще і Суркова Діана Олександрівна, яка керує ТОВ «Драгон Енерджі». Компанію створили наприкінці березня 2024 року і зареєстрована у тому ж приміщенні, де і кілька підприємств, що пов’язані з нафтовим бізнесом, зокрема ТОВ Надії Ткаченко та «Алма Оіл Груп». Раніше Діана Суркова працювала у податковій службі Полтавщини, згідно з оприлюдненими деклараціями про доходи.

Сам «Торговий дім Кременчук» зареєстрований на проїзді Галузевому, там, де орендує землі «Алма Оіл Груп» і де планується будівництво нового заводу.

Повернемось до ГО «Правовий аудит» — організація має спільну адресу реєстрації з адвокатським об’єднанням «Артлекс», чиї представники були пов’язані з «Алма Оіл Груп», зокрема контакти керівника «Артлекс» Юрія Пузя були вказані, як контакти компанії «Алма Оіл Груп». До речі, серед керівників «Артлекс» зазначений і Костянтин Михайлюк, який раніше був довіреною особою від кандидата у нардепи Фелікса Уріна («Слуга народу»).

Василь Тімошов, як і Олена Пересунько, керують ТОВ «Альфа Груп 7», яка була заснована у ще у 2016 році, зазначено на Clarity Project та Опендатабот. Сама компанія зареєстрована за тією ж адресою, де і «Торговий дім Кременчук» — на місці, де орендує землі «Алма Оіл Груп» і де планується будівництво нового заводу.

Алла Некрасова також пов’язана з нафтовим бізнесом, зокрема, вказана контактною особою у ТОВ «Креміньпропангаз», яке лише раз співпрацювало з бюджетними коштами. Договір з компанією уклало комунальне підприємство «Теплоенерго». Підприємиця також зазначалась контактною особою в декількох компаніях, власниками яких є підприємці, що працюють у нафтобізнесі не лише на місцевому, а й національному рівні.

Євген Костуренко не має свого бізнесу у нафтовій галузі, він є засновником ТОВ «Люкс-Авторент», яке надає послуги на оренду транспорту. Втім, керівник цієї компанії Микола Костуренко, ймовірно, родич Євгенія, таки має «нафтову фірму» «Азард», яка була зареєстрована у 2023 році.

Олександр Євсейкін володіє компанією «Азарес», яку зареєстрували у селі П’ятихатки Кременчуцького району у вересні 2029 року. ТОВ спеціалізується на продажі палива. Підприємець був також пов’язаний з кременчуцькою ТОВ «Оіл Нафтотрейд», що також спеціалізується на продажі палива.

Після засідання Надія Ткаченко заявила, що депутати «чіпляються до кожної коми».

— От ви, я вибачаюсь, як баба Яга проти. Вам надали купу звітів, купу доповідей, але ж ні, вас все не влаштовує. Так не можна, так наша країна і руйнується, — сказала підприємиця Ткаченко.

Нагадаємо, торік 19 травня на сесії міської ради депутати проголосували за внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука. Серед ризиків, які виникають для міста разом з будівництвом промисловості, представники влади називали погіршення екології в місті, безпекову складову та загрозу паливного ринку України. Навколо будівництва НПЗ вже тривають судові справи.