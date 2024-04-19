Від заводів до багатоповерхівок та нового НПЗ: що хочуть змінити у плануванні Кременчука

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 572

Обґрунтування змін у генеральному плані Кременчука обговорять на громадських слуханнях. Що саме планують змінювати у містобудівній документації — читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа»

Цьогоріч до генерального плану Кременчука (проєкт містобудівної документації — державне планування місцевого рівня) планують внести зміни — усього 12 правок. Це робиться задля розвитку міста та узаконення вже побудованих об’єктів або змін функціонального призначення територій. Про це розповіла керівниця управління архітектури та містобудування у Кременчуці Олександра Волощенко.

18 квітня під час засідання кременчуцької депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури зміни розглядались майже без обґрунтування їх внесення — це обговорюватимуть на громадських слуханнях, які відбудуться 24 квітня, о 14.00, у Кременчуцькій міській раді.

Після громадського слухання матеріали відправлять на державну експертизу і вже потім депутати зможуть проголосувати за зміни на сесії міської ради.

Що таке генеральний план: коротко

Як вказано у Законі «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план міста, селища або села у призначений для «обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту». Загалом документ дозволяє комплексно врегулювати питання будівельної діяльності (зазвичай великих будівництв), санітарно-захисні зони для промислових об’єктів. Водночас генеральний план є містобудівною документацією на місцевому рівні.

Генеральний план Кременчука розробили у 2006 році, а затвердили у 2007 році. Востаннє зміни розглядали 2 роки тому — це стосувалось об’єкта, що розташований на розі просп. Свободи та вул. Вадима Пугачова.

Хто розглядає зміни у генеральному плані

Кременчук має договір з державним підприємством «Дніпромісто», яке, за словами Волощенко, і розробило зміни до генерального плану. Міська рада запропонувала підприємству 16 правок, але затвердили лише 12, з «деякими нюансами відповідно до нормативної документації». Підприємство засноване Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зміни, що планують внести у план

Замість заводу — житловий будинок

Замість колишнього Кременчуцького лікеро-горілчаного заводу може з’явитись багатоквартирна житлова забудова на 9-12 поверхів (у перспективі). Наразі на ділянці, як вказано у документах, є зона промисловості та вулично-дорожньої мережі.

Завод розташовувався на вулиці Сержанта Мельничука (колишня вул. Чкалова).

Розробка та оптимізація транспортної розв’язки біля ринку «Толока» та заводу «Лукас»

Оптимізацію транспортної розв’язки розглядали ще у змінах, про які ми писали вище текстом, — це стосувалось об’єкта, що розташований на розі просп. Свободи та вул. Вадима Пугачова. Територія нині є зоною промислово-виробничих об’єктів IV–V класів шкідливості, згідно з документацією. Зі змінами ця ділянка стане зоною розміщення об’єктів громадського, ділового та комерційного призначення.

Біля компанії «Лукас» планують змінити транспортну розв’язку для використання земельних ділянок для будівництва складської споруди.

Від зелених насаджень до підприємств

На вулиці Чайковського планують змінити функціональне призначення ділянки з зелених насаджень (спеціального призначення) на території перспективних підприємств транспорту, об'єктів транспортної інфраструктури та об'єктів для зберігання автомобільного транспорту.

Як пояснила керівниця управління, ця територія — не для громадського призначення, але має зелені насадження, тому і додали спеціального призначення.

Розширення колишнього гіпермаркету «Простор»

Наразі територія біля гіпермаркету «Простор» частково — це громадська забудова, озелененні території загального користування, малоповерхова забудова, зелені насадження, загальне користування. За новим планом, ділянка матиме торгово-побутове призначення, тобто гіпермаркет матиме ширшу територію.

Технічна помилка з рестораном та церквою біля річкового вокзалу

У попередньому генеральному плані виявили помилки «у цифрах» двох об’єктів — ресторану та церкви, обидва об’єкти розташовані поруч один від одного на вулиці Університетській біля річкового вокзалу.

— Там був вказаний ресторан, його прибрали, це у нас територія культової споруди, — сказала Олександра Волощенко.

Будівництво нового нафтопереробного заводу

Біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) у Кременчуці планують побудувати завод переробки вуглеводневої сировини (так званий міні-НПЗ).

— Зміни на території перспективних промислово-виробничих об'єктів. Ділянка визначена на підставі рішення, — повідомила керівниця управління архітектури.

Детальний план будівництва вже розроблений.

Нагадаємо, торік 19 травня на сесії міської ради депутати проголосували за внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука. Серед ризиків, які виникають для міста разом з будівництвом промисловості, представники влади називали погіршення екології в місті, безпекову складову та загрозу паливного ринку України. Навколо будівництва НПЗ вже тривають судові справи.

Новий багатоквартирний будинок біля університету

Замість старих двоповерхових будиночків біля Кременчуцького національного університету, що розташовані на вулиці Театральній у майбутньому може з’явитись нова багатоквартирна житлова забудова.

У тих будиночках нині живуть люди. Влада зазначає, що «це перспектива розвитку міста» і зносити будиночки наразі не планують.

Нагадаємо, на місці зруйнованої старої синагоги імені Юровського (старий гуртовий склад), що розташована біля Кременчуцького національного університету, хочуть побудувати дві дев’ятиповерхівки.

Замість котеджу — малоповерхівка

Земельну ділянку на провулку Князя Олега (провулок Макаренка 2/1), де розташовані котеджні забудови, змінять на територію перспективної багатоквартирної малоповерхівки.

З садиби — ісламська мечеть

Призначення на вулиці Сержанта Мельничука, де була садибна забудова, планують змінити для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. З 2018 року там працює мечеть — культова споруда в ісламі.

З дороги на садибну ділянку та територія для складів

На вулиці Бригадній є територія, яка рахується як дорожньо-вулична мережа, попри те, що там розташована садибна забудова. Зі змінами це планується виправити.

На вулиці Лікаря Богаєвського змінять призначення території зелених насаджень (спеціального призначення) на території для розміщення складів та баз.

Що вже кажуть про зміни у генеральному плані

Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко вважає, що «чергові зміни в Генплан — це завжди чиїсь величезні гроші. Це зміни функціонального і цільово призначення земельних ділянок, перспектива великого будівництва, санітарно-захисні зони для промислових об‘єктів та багато іншого».

— Відповідно до Закону, Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. У випадку Малецького приватні інтереси грають вирішальну роль, — заявив депутат міськради.

Нагадаємо, у генплан Північного промвузла в Кременчуці внесуть зміни: відбулися громадські слухання.