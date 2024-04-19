Від заводів до багатоповерхівок та нового НПЗ: що хочуть змінити у плануванні Кременчука

Обґрунтування змін у генеральному плані Кременчука обговорять на громадських слуханнях. Що саме планують змінювати у містобудівній документації — читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа»
Цьогоріч до генерального плану Кременчука (проєкт містобудівної документації — державне планування місцевого рівня) планують внести зміни — усього 12 правок. Це робиться задля розвитку міста та узаконення вже побудованих об’єктів або змін функціонального призначення територій. Про це розповіла керівниця управління архітектури та містобудування у Кременчуці Олександра Волощенко.
18 квітня під час засідання кременчуцької депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури зміни розглядались майже без обґрунтування їх внесення — це обговорюватимуть на громадських слуханнях, які відбудуться 24 квітня, о 14.00, у Кременчуцькій міській раді.
Після громадського слухання матеріали відправлять на державну експертизу і вже потім депутати зможуть проголосувати за зміни на сесії міської ради.
Генеральний план Кременчука розробили у 2006 році, а затвердили у 2007 році. Востаннє зміни розглядали 2 роки тому — це стосувалось об’єкта, що розташований на розі просп. Свободи та вул. Вадима Пугачова.
Замість колишнього Кременчуцького лікеро-горілчаного заводу може з’явитись багатоквартирна житлова забудова на 9-12 поверхів (у перспективі). Наразі на ділянці, як вказано у документах, є зона промисловості та вулично-дорожньої мережі.
Завод розташовувався на вулиці Сержанта Мельничука (колишня вул. Чкалова).
Оптимізацію транспортної розв’язки розглядали ще у змінах, про які ми писали вище текстом, — це стосувалось об’єкта, що розташований на розі просп. Свободи та вул. Вадима Пугачова. Територія нині є зоною промислово-виробничих об’єктів IV–V класів шкідливості, згідно з документацією. Зі змінами ця ділянка стане зоною розміщення об’єктів громадського, ділового та комерційного призначення.
Біля компанії «Лукас» планують змінити транспортну розв’язку для використання земельних ділянок для будівництва складської споруди.
На вулиці Чайковського планують змінити функціональне призначення ділянки з зелених насаджень (спеціального призначення) на території перспективних підприємств транспорту, об'єктів транспортної інфраструктури та об'єктів для зберігання автомобільного транспорту.
Як пояснила керівниця управління, ця територія — не для громадського призначення, але має зелені насадження, тому і додали спеціального призначення.
Наразі територія біля гіпермаркету «Простор» частково — це громадська забудова, озелененні території загального користування, малоповерхова забудова, зелені насадження, загальне користування. За новим планом, ділянка матиме торгово-побутове призначення, тобто гіпермаркет матиме ширшу територію.
У попередньому генеральному плані виявили помилки «у цифрах» двох об’єктів — ресторану та церкви, обидва об’єкти розташовані поруч один від одного на вулиці Університетській біля річкового вокзалу.
Біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) у Кременчуці планують побудувати завод переробки вуглеводневої сировини (так званий міні-НПЗ).
Детальний план будівництва вже розроблений.
Нагадаємо, торік 19 травня на сесії міської ради депутати проголосували за внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука. Серед ризиків, які виникають для міста разом з будівництвом промисловості, представники влади називали погіршення екології в місті, безпекову складову та загрозу паливного ринку України. Навколо будівництва НПЗ вже тривають судові справи.
Замість старих двоповерхових будиночків біля Кременчуцького національного університету, що розташовані на вулиці Театральній у майбутньому може з’явитись нова багатоквартирна житлова забудова.
У тих будиночках нині живуть люди. Влада зазначає, що «це перспектива розвитку міста» і зносити будиночки наразі не планують.
Нагадаємо, на місці зруйнованої старої синагоги імені Юровського (старий гуртовий склад), що розташована біля Кременчуцького національного університету, хочуть побудувати дві дев’ятиповерхівки.
Земельну ділянку на провулку Князя Олега (провулок Макаренка 2/1), де розташовані котеджні забудови, змінять на територію перспективної багатоквартирної малоповерхівки.
Призначення на вулиці Сержанта Мельничука, де була садибна забудова, планують змінити для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. З 2018 року там працює мечеть — культова споруда в ісламі.
На вулиці Бригадній є територія, яка рахується як дорожньо-вулична мережа, попри те, що там розташована садибна забудова. Зі змінами це планується виправити.
На вулиці Лікаря Богаєвського змінять призначення території зелених насаджень (спеціального призначення) на території для розміщення складів та баз.
Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко вважає, що «чергові зміни в Генплан — це завжди чиїсь величезні гроші. Це зміни функціонального і цільово призначення земельних ділянок, перспектива великого будівництва, санітарно-захисні зони для промислових об‘єктів та багато іншого».
Нагадаємо, у генплан Північного промвузла в Кременчуці внесуть зміни: відбулися громадські слухання.
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