У генплан Північного промвузла в Кременчуці внесуть зміни: відбулися громадські слухання

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 295 Коментарів: 1

Хоча були й ті, хто «проти», все ж присутні проголосували «за». Це наближає появу біля міста нового НПЗ

Сьогодні, 21 липня, у Кременчуці відбулися громадські слухання щодо внесення змін до детального плану території, розташованої у Північному промвузлі міста. Ці слухання потрібні, щоб у недалекій перспективі побудувати новий нафтопереробний завод.

Посеред робочого дня до будівлі Кременчуцької міської ради учасників слухань запускали групами та через реєстрацію, а у сесійній залі було ніде яблуку впасти. На жаль, через повітряну тривогу, початок громадських слухань прийшлося відкласти.

За годину секретар міської ради Юрій Гриценко сказав привітальне слово та представив сусідів по президії:

заступника міського голови Дмитра Кравченка;

начальницю управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Олександру Волощенко;

архітектора проєкту документа державного планування «Внесення змін до детального плану території розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука Полтавської області» Сергія Сазонова;

інженерку з охорони навколишнього середовища ТОВ НТЦ «Промекологія» Віру Поліщук.

Зміни до детального плану території, розташованої у Північному промвузлі, полягають у наступному:

часткова зміна межі території детального плану (включення в межі детального плану двох земельних ділянок);

зміна планувальної структури забудови на території загальною площею 8,5769 га;

зміна цільового призначення існуючої земельної ділянки на даній території: кадастровий номер: 5310436100:01:003:0009;

формування проєктної виробничої зони, а саме — нове будівництво заводу для переробки вуглеводневої сировини.

На відвідування управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради задля ознайомлення з цим проєктом й звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також на подання зауважень і пропозицій передбачається 30 днів (з 27 червня). Проте, за словами Юрія Гриценка, станом на сьогодні ніяких пропозицій не надійшло.

Варто зазначити, що підставою для розробки проєкту з внесення змін до детального плану території, розташованої у Північному промвузлі, є рішення XX сесії VIII скликання Кременчуцької міської ради від 19 травня 2023 року на підставі звернення ТОВ «АЛМА ОІЛ ГРУП» від 26 квітня 2023 року № 63.01.4188.

Після зачитування інформації з проєкту та демонстрації презентаційних матеріалів на екранах (що, де, на якій відстані буде розміщено тощо) і дебатів між тими, хто був у сесійній залі (зокрема депутата Богдана Лазоренка та громадського активіста Геннадія Тертичного), й тими, хто був у президії, учасники громадських слухань абсолютною більшістю голосів підтримали внесення змін до детального плану території, розташованої у Північному промвузлі Кременчука.

Про те, що сьогоднішнє рішення громадських слухань принесе жителям Кременчука та екології міста, «Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав чи не найголовнішого критика будівництва нового нафтопереробного заводу, депутата міської ради з фракції «Європейська Солідарність» Богдана Лазоренка.

На його думку, сьогоднішні громадські слухання, це вже перемога, адже влада намагається зробити все за процедурою затвердження містобудівної документації та чинним законодавством. З іншого боку, якби питання не набуло розголосу, очевидно, що жителі Кременчука не побачили б ані пакету документів, з яких складається Детальний план території, ані будь-яких громадських слухань.

— Чого вартує, саме оголошення, про початок громадських слухань, яке розміщене лише на сторінці управління містобудування та архітектури. Звичайно, що пересічний громадянин ніколи в житті не зайде на цю сторінку для моніторингу інформацію. Я зі 100% впевненістю можу стверджувати, що сьогодні, серед значної кількості присутніх, фактично жоден, не розумів предмету розмови, не вивчав питання, не знайомився зі звітом про Стратегічну екологічну оцінку. Хоча вони одноголосно підтримали проєкт містобудівної документації, — наголосив депутат. — Очевидно, що це люди на яких так чи інакше можна вплинути. Простіше кажучи — працівники комунальних підприємств і бюджетної галузі. Бог їм суддя.

Богдан Лазоренко заявив, що переконаний — якщо опитати містян на вулицях, то результат буде протилежним.

Депутат також розповів, чому особисто він проти.

1. Ситуація з екологією в місті критична. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Кременчук входить у десятку міст з найвищим індексом забрудненості атмосфери. Навіть якщо поглянути на швидкоруч «зліплений» звіт СЕО по даному проєкту, там зазначено що, основне підприємство нафтопереробної галузі в Кременчуці дає 23% від загального рівня забруднення атмосферного повітря в Полтавській області (при тому, що загалом Кременчук у показниках забруднення має 30%). З цього можна зробити висновок, яку шкоду довкіллю, атмосферному повітрю несуть підприємства нафтопереробної галузі. Феноли, аміак, діоксид водню, сірка, формальдегід — це те, що лежить в основі сумної статистики захворювань органів дихання, серцево-судинної системи, систематичних запаморочень і задухи.

2. Безпекова складова. В нинішніх українських умовах, не на часі підприємству нафтопереробної галузі бути на відстані 1 км від житлової забудови у місті, яке неодноразово потерпало від ракетних атак терористів і рашистської агресії. Останні дні ми бачимо приклад Одеси, яка щодня здригається від ракетних обстрілів підприємств агропромислового сектору, портів, терміналів, і об’єктів сільськогосподарської інфраструктури. Відтак, на моє переконання, підприємства з підвищеним рівнем небезпеки мають розташовуватись за межами населених пунктів, якомога далі від житлових масивів.

3. Інтереси держави. Станом на сьогодні, за актуальною інформацією з відкритих джерел, та з повідомлень правоохоронних органів (СБУ, БЕБ, ДБР, МВС), аналогічні мінізаводи — найбільша загроза паливного ринку Українки. Щотижня в пресі з’являються повідомлення про боротьбу з такими суб'єктами господарювання, які не обліковуючи виробляють пальне, реалізуючи його за готівку через мережу різноманітних АЗС. Мова про сотні мільйонів несплачених податків і колосальні збитки нанесені Держбюджету. Кременчук, вже мав досвід функціонування, аналогічного міні-НПЗ, на теренах славнозвісного Галузевого проїзду, який впродовж десятиліть не сплачував жодної копійки податків до бюджетів усіх рівнів, виробляючи пальне жахливої якості.

— Плюс до всього ми побачили жахливий рівень, компетенції відповідальних осіб. Так у звіті про Стратегічну екологічну оцінку містяться посилання на матеріали з Детального плану території по вул. Богдана Хмельницького, а не Північний промвузол, що говорить, лише про одне: документи готувалися поспіхом, шляхом банального копіювання, — зауважив Богдан Лазоренко. — Здивувала, репліка, і віцемера Кравченка, який сказав, що даний завод буде менший за Кременчуцький НПЗ в 112 разів. Очевидно що площа виробничих потужностей, у цьому випадку, не той показник який слід брати до уваги в питанні оцінки впливу підприємства на якість атмосферного повітря, шкідливість викидів, та перспектива завдання шкоди екосистемі тощо.

На додаток депутат розповів, що в кулуарах міської ради звучали теорії про виробництво на новому НПЗ екопального. Хоча за документами тут буде виробництво звичайнісіньких бензину, дизелю та мазуту.

— Та й очевидно, що зросте навантаження і на міську інфраструктуру та знову ж таки екологію. Адже підвезення сировини та вивезення готових нафтопродуктів буде реалізовуватись за допомогою автотранспорту, що збільшить інтенсивність викидів шкідливих речовин, — додав Богдан Лазоренко.