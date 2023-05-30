Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях

Зважаючи на ту кількість бруду, брехні й гидоти, що транслює провладний медіасмітник Малецького впродовж останнього тижня, неодмінно згадуючи моє прізвище, складається враження безапеляційного влучання в самісіньку ціль. Очевидно, що викрита тема будівництва нового приватного нафтопереробного заводу, аж ніяк не мала ставати надбанням громадськості, ба більше, висвітлюватися на широкий загал в місцевій пресі. Своєю чергою, я пов’язав це будівництво з ексрегіоналом нардепом Юрієм Шаповаловим, однак, про доведену афілійованість (пов’язаність осіб) говорити поки що складно. Разом з тим, сукупність так званих непрямих доказів та перевірені джерела інформації, дозволяють мені зробити впевнений висновок про зацікавленість пана Шаповалова в появі власного підприємства нафтопереробної галузі на території Північного промислового вузла

Засідання ж постійної депутатської Комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, від 18 травня, яке відбувалося напередодні двадцятого позачергового пленарного засідання сесії Кременчуцької міської ради стало зайвим доказом втручання «вищих сил» у волевиявлення моїх колег-депутатів.

Як ліричний відступ додам, що воєнний стан вніс свої корективи в прозорість роботи органів місцевого самоврядування, фактично, позбавивши громадськість доступу до публічної інформації, у тому числі й до відкритих трансляцій засідань депутатських комісій. Чи не кожен розуміє, що мова тут зовсім не про правовий режим воєнного стану, адже за потреби, доступ до інформації, яка містить певний гриф секретності можна легко обмежити. Зараз ми говоримо радше про закриту, ізольовану систему, де немає місця свободі слова, політичному плюралізму, відкритості, гласності, як загалом і опозиції. Толерована ж роками командою Малецького цензура і пропаганда, автоматично може перетворити тебе на «агента кремля», лише за одне незручне запитання.

За що проголосували депутати?

19 травня під час двадцятого позачергового засідання сесії депутати проголосували за рішення Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука. Відповідне рішення було зумовлене письмовим зверненням такого собі підприємства ТОВ «АЛМА ОІЛ ГРУП». З відкритих реєстрів вбачається, що товариство з обмеженою відповідальністю засноване наприкінці 2021 року. Основним видом діяльності зазначена оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Як стає відомо з пояснювальної записки до проєкту рішення, саме заявник в особі орендаря земельної ділянки площею 7 гектарів бере на себе витрати пов’язані з розробкою містобудівної документації. Якщо не обтяжувати читача нормами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», зазначу, що розробка, або ж внесення змін до детального плану території — це перший крок на етапі будь-якого будівництва. В даному конкретному випадку мова про будівництво нового заводу для перероблювання вуглеводневої сировини. Не зайвим буде також додати, що детальний план території — це не просто графічне зображення, а величезний масив супровідної документації, що має враховувати положення значного переліку нормативно-правових актів. В цій частині, я навмисно утримаюсь від методичних рекомендацій і підказок місцевій владі, адже згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 555 є чітко визначений порядок проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Затвердження містобудівної документації на місцевому рівні без проведення громадських слухань проєктів такої документації — забороняється. Перш ніж депутатам, другим етапом, запропонують затвердити зміни до детального плану території Північного промвузла, кожен член територіальної громади має право подати письмові свої зауваження. Запевняю читачів, що таких зауважень, особисто в мене, буде багацько, адже вивчати дане питання в розрізі відповідності законодавству, що регулює відносини у сфері містобудування, моя команда буде практично під мікроскопом.

Цікаво, що перспектива появи нового підприємства нафтопереробної галузі, взагалі не викликала жвавих обговорень, навіть серед тих депутатів, які обиралися по Молодіжному, і ймовірно, не з чуток знають проблему жахливого смороду, від якого систематично страждають мешканці даного і прилеглих мікрорайонів. Доречно, знову згадати про відсутність онлайн-трансляцій сесійних засідань чи доступу журналістів до зали, адже одним обранцям, тепер, немає сенсу навіть вдавати турботу про виборців, іншим же відверто натякають, що питання приймається в інтересах Юрія Анатолійовича, тому краще утриматись від коментарів.

Момент, який також заслуговує уваги, стосується того, що депутати голосували за рішення, яке передбачає не розробку, внесення змін до вже існуючого детального плану території Північного промислового вузла. Аналізуючи ж попередній документ (детальний план) затверджений рішенням виконавчого комітету від 28.09.2018р. бачимо, що на місцевості де пропонується збудувати приватний міні-НПЗ мали б розташовуватись сонячні модулі, а сама ділянка призначалася для розміщення об’єктів альтернативної енергетики. Погодьтесь, чудовий, а головне екологічно безпечний інфраструктурний проєкт «зеленої» енергетики. Очевидно, що альтернативні джерела енергії, які могли стати підґрунтям енергетичної незалежності для об’єктів критичної інфраструктури нашого міста в умовах рашистських атак та блекауту, виявились не такою привабливою інвестицією для слуг Коломойського, що втратив контроль над своїм головним активом.

Як бачимо з центральної частини зображення величезна площа бузкового кольору і є тією ділянкою для розміщення сонячних панелей, і саме до цього детального плану території будуть вноситись зміни. Взагалі, якщо поглянути на генеральний план м. Кременчука окреслена територія є славнозвісним Індустріальним парком, ідею створення і розвитку якого міська влада поховала не давши ради.

Кременчук — зона екологічного лиха

Насправді проблема екології для Кременчука є надто болісною, щоб громадськості так просто заплющувати очі на перспективу появи ще одного промислового об’єкта, який лише погіршить існуючий стан забруднення навколишнього природнього середовища. Саме на цьому питанні пасувало б робити наголос членам Комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Будемо сподіватися, що депутати просто чекають звіту про стратегічну екологічну оцінку. Мова про процедуру визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків тощо. Особисто мені, дуже цікаво буде побачити цей документ.

Що ж ми маємо станом на сьогодні? Без жодних інсинуацій, припущень чи непідтверджених фактів, пропоную читачам ознайомитись з результатами комплексного дослідження що викладені у щорічному огляді стану забруднення навколишнього природнього середовища, за останні три роки. Відповідний документ готує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У 2020 році оцінка стану забруднення атмосферного повітря в містах України здійснена за даними спостережень у 39 містах на 129 стаціонарних постах мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій. В атмосферному повітрі визначався вміст 22-х забруднювальних речовин, включаючи вісім важких металів.

У наведеній таблиці містяться значення індексу забруднення атмосферного повітря у 2020 році для усіх міст України, де проводять спостереження гідрометеорологічні організації. Що ж стосується самого ІЗА (індексу забруднення атмосфери), то він враховує ступінь забруднення атмосферного повітря по п’яти пріоритетних забруднювальних домішках. Високий рівень забруднення атмосферного повітря вказаних міст був обумовлений здебільшого підвищеним вмістом специфічних шкідливих речовин — формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, з основних домішок — діоксиду азоту, завислих речовин, оксиду вуглецю. Не важко здогадатися, що більшість з цих шкідливих речовин є викидами, що є наслідком діяльності підприємств нафтопереробної галузі.

Рухаємось далі. До вашої уваги огляд стану забруднення навколишнього середовища за 2021 рік, який підготувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря в містах України, знову ж таки здійснювалась за даними спостережень у 39 містах на 129 стаціонарних постах мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій. От тільки що бачимо? За рік, Кременчук зміцнив свої позиції у своєрідному антирейтингу, увійшовши в ТОП-10 міст з жахливою екологією. Своєю чергою індекс забруднення атмосфери зріс на 0.6.

Своєю чергою, результати 2022 року, також не дозволяють робити жодних оптимістичних прогнозів.

Згідно з результатами моніторингу за 2022 рік, спостерігаємо, що індекс забруднення атмосфери трохи зменшився. Широкомасштабне вторгнення, внесло свої корективи в моніторинг стану навколишнього середовища. Так в містах із загальної таблички, які позначені зірочками, спостереження за станом навколишнього природного середовища проводились не в повному обсязі. Зупинена робота вщент зруйнованого Кременчуцького нафтопереробного заводу, внаслідок терористичного ракетного удару з боку рф, також внесла свої корективи до загальних показників забрудненості атмосферного повітря.

Для загального розуміння, читачам варто пояснити, що рівень забруднення вважається низьким при значенні ІЗА менш як 5,0; підвищеним — при ІЗА від 5,0 до 7,0; високим — при ІЗА від 7,0 до 14,0; дуже високим — при ІЗА від 14,0 та вище. З того, що ми маємо можливість споглядати, зважаючи на науково-обґрунтовані дослідження, залишається лише констатувати факт ВИСОКОГО рівня забруднення атмосферного повітря в нашому місті.

Перш ніж проштовхувати будівництво нового підприємства з високим ризиком викидів шкідливих речовин, усім хто лобіює дане питання варто було б ознайомитись зі статистикою захворювань та ускладнень, які викликають надлишки формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, діоксиду азоту, в повітрі. Саме цим доведеться дихати нашим майбутнім поколінням.

Доречно провести паралелі між сусіднім містом, звернувши увагу на Горішні Плавні, які полюбляють ставити в приклад наші чиновники та можновладці, особливо, коли справа доходить до передвиборчих перегонів та вигаданої й зрозумілої лише їм теми боротьби за вистраждану екологію в регіоні. Все пізнається в порівнянні. Виходить, що у чужому оці смітинку бачимо, у своєму ж колоди не помічаємо.

Інтереси України

Назва цього розділу, на превеликий жаль не має нічого спільного, з діяльністю підлеглих олігарха без громадянства — пана Коломойського. Саме в орбіті цієї людини й перебувають наш міський голова Віталій Малецький, нардеп Юрій Шаповалов та його племінник Олексій Мовчан. Усі вони, за виключенням Мовчана, є представниками політичної партії з яскравою промовистою назвою «За Майбутнє».

Ймовірно, але втрата зруйнованого рашистами активу, що восени минулого року набув статус військового майна та був переданий в управління Міністерству оборони, боляче вдарила по кишені тих, хто роками грабував Державу. Коли ж ми говоримо грабував, то маємо на увазі всього лише ухилення від сплати податків на суму майже на 1,3 мільярда гривень, чи то привласнення службовими особами палива на 2 мільярди гривень. До речі, згідно з повідомленням пресслужби БЕБ суму в 1,3 мільярда гривень стосується лише ухилення від сплати акцизного податку лише за січень-лютий 2022 року.

Що ж стосується діяльності таких собі міні-НПЗ, то саме ці підприємства, що функціонують здебільшого нелегально, завдають найбільшої шкоди паливному ринку України. Аналогічні підприємства, кількість яких за різними джерелами налічує від 10 до 20 по Україні, переробляють нафту й газовий конденсат українського походження, переважно продукцію приватних видобувних компаній. А далі вже звична і відпрацьована впродовж багатьох років схема: продукція «бадяжників» реалізується за готівку, таким же чином реалізується через АЗС поза касові апарати або із використанням фіктивних споживачів, «податкових ям» тощо.

Назва розділу, є не просто символічним протиставленням діяльності мафіозних структур, що контролюють діяльність таких підприємств безпосередньо інтересам держави, а й формальною складовою, яку має врахувати розробник детального плану території. Мова чітко визначенні положення Постанови КМУ № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».

Цікаво, як, своєю чергою, відреагує держава на таке сусідство, адже після перемоги потрібно буде відновлювати промисловість. Не є виключенням є і Кременчуцький нафтопереробний завод, що перебуває в оперативному віданні Міністерства оборони України, а відтак колись розпочне свою роботу, на благо відновлення зруйнованої економіки, забезпечуючи робочими місцями тисячі містян.

Далі буде…