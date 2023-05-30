До Кременчука завітав «Дизель Шоу»: як росіяни дупу украінської розвідки поцілували

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Вчора, 29 травня, до Кременчука завітав «Дизель Шоу» зі своїми свіжими й бавовняними історіями. Приїхала команда повним складом: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Сморігін, Яна Глущенко, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Юлія Мотрук та Дмитро Танкович.

Вийшовши на сцену, спершу актори привітали усіх, зазначили як вони сумували та розповіли, що змінилося за час розлуки із глядачами. Як зазначив Дмитро Танкович, за останній час у «Дизель шоу» з'явилося багато нових слів у лексиконі. Далі актор, він же ведучий, розібрав українську абетку та на кожну букву згадав жарт.

Після абетки розпочалась перша сцена – «У яку школу віддавати дитину державну чи приватну». Мати хотіла віддати дитину у приватну школу, навчання у якій коштувало 1 тис. доларів на місяць, а батько хотів у звичайну, після декількох хвилин проведених у приватній школі батьки забрали дитину та втекли. У головних ролях були Вікторія Булітко (мати) та Олександр Бережок.

Друга сцена була про те, як Лукашенко віддав наказ командиру підготувати армію, але армія виявилась не такою, як уявляв собі картопляник. Танкістом виявився тракторист, який вперше за два роки служби побачив на власні очі танк. Тоді Лукашенко вирішив перевірити ППО, але вистріл потрібно було погодити з бухгалтерією. Поки бухгалтерія думала, картопляник вирішив перевірити десантників, які вистрибнули з гелікоптера без парашутів. Тоді ж бухгалтерія погодила вистріл ППО і вона збила гелікоптер. Тоді Лукашенко зазначив, що раніше він боявся української армії, а тепер свою. Після сцени Дмитро Танкович зазначив, що їхні виступи бувають містичні, це вони помітили коли після сцени про те, що Лукашенко важко захворів, тоді він дійсно захворів.

У третій сцені був любовний трикутник. Дружина прийшла додому до коханки, після тривалого часу бесіди жінки зійшлись на тому, що буде ідеально якщо чоловік не кине їх обох. Як виявилося чим більше чоловік спить з коханкою, тим більше він дружить зі своєю дружиною.

Увесь час глядачі із захопленням дивилися сцени, сміялися та аплодували.

Далі була сцена, як російський чмоня потрапив до українського полону, тоді з ним приїхав поспілкуватися російський журналіст, який бажав аби той розповів, як його катують у полоні, але як виявилося, свої його катували більше, ніж українці. Але все ж таки чмоня згадав, як над ним знущалися українці. Знущання складалися з того, що його годували тричі на день, а на обід давали до болю смачнючий борщ із м'ясом. Потім до кімнати зайшов український військовий, який наказав чмоні збиратися, оскільки готується великий обмін, але полонений зі слізьми на очах та на колінах благав залишити його.

У п'ятій сцені Юлія Мотрук та Олександр Бережок показали, як поводиться звичайна родина, коли чує якісь гучні звуки схожі на вибухи. Жінка телефонує усім подругам, а чоловік хоче спати й мріє про те, щоб його дружина заспокоїлася.

У завершальній шостій сцені було про те, як росіяни потрапили до племені вождів, там виконували усі примхи вождя аби отримати амулети. На останок вождь зазначив, що основною деталлю у посвяту є поцілунок у дупу вождя. Після виконання цього дійства, вождь надягнув на росіян амулети з гербом України, після питання, що це було, вождь та його перекладач засміялися та закричали українською, що вони — українська розвідка. На цьому шоу закінчилося. Глядачі, заряджені гарним настроєм та енергією, аплодували стоячи.

На сцену вийшли Дмитро Танкович та Олександр Бережок, які проговорили різні смішні тости, пов'язані з Україною. Після цього на сцену вийшли усі актори «Дизель Шоу», подякували та на прощання усі разом заспівали пісню.