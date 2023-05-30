Священник Олександр Дедюхін очолить пресслужбу Полтавської міської ради

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Він має приступити до роботи з 1 червня

З 1 червня має узятися до виконання обов’язків керівника пресслужби Полтавської міськради Олександр Дедюхін. Про це повідомляє видання Полтавщина.

За словами секретаря Полтавської міськради та в. о. Полтавського міського голови Андрій Карпов, повідомив, що новим керівником пресслужби стане Олександр Дедюхін, депутат міської ради від «Європейської Солідарності» та протоієрей ПЦУ, настоятель Свято-Миколаївського храму:

— Чому саме він? Тому що Олександр Дедюхін чудово володіє засобами комунікації, месенджерами та іншими засобами налагодження зв’язків. Він блогер та священник і вміє доносити необхідні смисли. Він заряджений позитивом і приблизно з 1-го червня приступить до виконання своїх обов’язків. Незабаром мають відбутися і пресконференції, і круглі столи.

Нагадаємо, що у березні попередня керівниця пресслужби Аліна Рябокінь добровільно звільнилася, хоча не припинила вести діяльність в соцмережах для піару команди Олександра Мамая.