Священник Олександр Дедюхін очолить пресслужбу Полтавської міської ради

З 1 червня має узятися до виконання обов’язків керівника пресслужби Полтавської міськради Олександр Дедюхін. Про це повідомляє видання Полтавщина.
За словами секретаря Полтавської міськради та в. о. Полтавського міського голови Андрій Карпов, повідомив, що новим керівником пресслужби стане Олександр Дедюхін, депутат міської ради від «Європейської Солідарності» та протоієрей ПЦУ, настоятель Свято-Миколаївського храму:
Нагадаємо, що у березні попередня керівниця пресслужби Аліна Рябокінь добровільно звільнилася, хоча не припинила вести діяльність в соцмережах для піару команди Олександра Мамая.
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