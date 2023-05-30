Депутати Полтавської облради не погодилися розривати договори з московським патріархатом

На сьогоднішній сесії Полтавської обласної ради депутати розглядали проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди чи користування з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України». Мова йде про землі та церковні споруди УПЦ Московського патріархату, що перебувають у державній власності. Ініціатори проєкту рішення — депутати Полтавської облради Ігор Процай (фракція «Європейська солідарність») та Іван Близнюк (фракція «Довіра»).
На Полтавщині храм московського патріархату перейшов до Православної церкви України
«Розгалужена мережа рпц в Україні в умовах повномасштабної війни росії проти України розкрила свою справжню сутність. Численні колаборанти в рясах не лише благословляли «визволителів» та активно співпрацювали з ними на тимчасово окупованих українських територіях, але й здійснювали розвідувальну діяльність та сприяли терору проти українських патріотів. На жаль, колаборація з окупантом для УПЦ (мп) — це не поодинокі випадки, а системне явище. При цьому законні вимоги української держави виконати норми закону подається російськими пропагандистськими ЗМІ як «гоніння за віру», а ця українська за назвою, але не за своєю суттю, релігійна організація всіляко підіграє агресорові у його підривній діяльності в Україні.
Релігієзнавча експертиза, проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки й оборони України, встановила, що УПЦ (мп) так і не розірвала зв’язок з рпц. Натомість відмова УПЦ (мп) виконати вимоги українського законодавства дозволяє їй і далі здійснювати свою підривну діяльність, спрямовану на розкол у суспільстві, прикриваючись фальшивим статусом нібито української церкви», — йдеться в тексті звернення.
Депутат Полтавської облради, кременчужанин Микола Корецький (фракція ВО «Батьківщина») під час розгляду цього питання, заявив, що у нас взагалі немає ніякого патріархату.
І почав молитися.
Віталій Бабак (фракція ВО «Батьківщина») підтримав свого однопартійця — каже, в країні й так багато радикалізму і ненависті.
У підсумку за проєкт рішення про звернення проголосувало 32 депутати, їх для ухвалення рішення — не вистачило.
Поіменний список депутатів за результатами голосування в облраді нам пообіцяли надати пізніше.
У Кременчуці громада храму Святого Преподобного Серафима Саровського переходить до ПЦУ
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