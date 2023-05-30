Депутати Полтавської облради не погодилися розривати договори з московським патріархатом

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 668 Коментарів: 3

На сьогоднішній сесії Полтавської обласної ради депутати розглядали проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди чи користування з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України». Мова йде про землі та церковні споруди УПЦ Московського патріархату, що перебувають у державній власності. Ініціатори проєкту рішення — депутати Полтавської облради Ігор Процай (фракція «Європейська солідарність») та Іван Близнюк (фракція «Довіра»).

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«Розгалужена мережа рпц в Україні в умовах повномасштабної війни росії проти України розкрила свою справжню сутність. Численні колаборанти в рясах не лише благословляли «визволителів» та активно співпрацювали з ними на тимчасово окупованих українських територіях, але й здійснювали розвідувальну діяльність та сприяли терору проти українських патріотів. На жаль, колаборація з окупантом для УПЦ (мп) — це не поодинокі випадки, а системне явище. При цьому законні вимоги української держави виконати норми закону подається російськими пропагандистськими ЗМІ як «гоніння за віру», а ця українська за назвою, але не за своєю суттю, релігійна організація всіляко підіграє агресорові у його підривній діяльності в Україні.

Релігієзнавча експертиза, проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки й оборони України, встановила, що УПЦ (мп) так і не розірвала зв’язок з рпц. Натомість відмова УПЦ (мп) виконати вимоги українського законодавства дозволяє їй і далі здійснювати свою підривну діяльність, спрямовану на розкол у суспільстві, прикриваючись фальшивим статусом нібито української церкви», — йдеться в тексті звернення.

Депутат Полтавської облради, кременчужанин Микола Корецький (фракція ВО «Батьківщина») під час розгляду цього питання, заявив, що у нас взагалі немає ніякого патріархату.

«Усіх, хто проголосує за те, щоб відібрати в української православної церкви землю — повинні розуміти, на що вони націлилися», — сказав Микола Корецький. Він послався на постанову Кабміну, згідно з якою орендатор землі повинен повернути землю у такому стані, як вона є. Тобто той, хто проголосує за те, щоб відібрати землі, проголосує за те, щоб розібрати церкви. «Чи багато хто з вас побудували церкви, щоб розібрати їх? Невже нам і так мало війни на теренах нашої країни? Я попрошу вас помолитися Богові та попросити, щоб він відкрив вам очі», — сказав він.

І почав молитися.

Віталій Бабак (фракція ВО «Батьківщина») підтримав свого однопартійця — каже, в країні й так багато радикалізму і ненависті.

«Ми, знаєте ото, як лисички. Два рази поставили на голосування питання про заборону УПЦ — не пройшло. Тепер хочемо відібрати землю. Повірте, що прихожан Української православної церкви в Україні — 7 мільйонів, це 30 %. Та не заборонимо ми їм нічого - вони як молилися Господу Богу, так і молитимуться. Як хрестилися в тій церкві, так і хреститимуться», — сказав він та попросив об’єднуватися і побажати один одному миру. І не підтримувати це питання.

У підсумку за проєкт рішення про звернення проголосувало 32 депутати, їх для ухвалення рішення — не вистачило.

Поіменний список депутатів за результатами голосування в облраді нам пообіцяли надати пізніше.

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