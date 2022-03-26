На Полтавщині храм московського патріархату перейшов до Православної церкви України

Релігійна громада Свято-Миколаївського храму в селі Гоголеве ухвалила рішення припинити підпорядкування московському патріархату та перейти до Православної церкви України. Про це повідомило «Суспільне».
За словами настоятеля Свято-Миколаївського храму отця Павла, громада вирішила перейти до ПЦУ через підтримку очільника російської православної церкви війни проти України:
Рішення про перехід до Православної церкви України релігійна громада ухвалила 24 березня. Свято-Миколаївський храм підпорядковується Полтавській єпархії ПЦУ.
Як повідомив отець Павло, на збори громади запрошували священника УПЦ МП, який раніше цього здійснював служби у храмі, але він відмовився прийти.
26 березня у Свято-Миколаївському храмі відбудеться перша служба українською мовою в складі ПЦУ – молебень за воїнів, які загинули на війні з Росією.