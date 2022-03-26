Краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном: для переселенців готують тимчасове житло

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 97

У межах нової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб передбачається будівництво тимчасового житла. Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка передбачає будівництво тимчасового житла для громадян, котрі виїхали з районів бойових дій.

- Урядовці готують нову програму підтримки для наших переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити: це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім. І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном, – розповів Глава держави у зверненні.

Як зазначив Володимир Зеленський, усі деталі цієї програми підтримки представить Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.