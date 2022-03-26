За місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Сьогодні, 02:31 Переглядів: 96

У Полтавській області правоохоронці вилучили у місцевих мешканців 11 ворожих танків, які якимось чином опинилися у них після російського вторгнення. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

- Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів, - розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Через зброю поліцейські на Полтавщині розслідують 31 кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, українцям радять повідомляти у поліцію.