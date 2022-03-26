За місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

У Полтавській області правоохоронці вилучили у місцевих мешканців 11 ворожих танків, які якимось чином опинилися у них після російського вторгнення. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.
Через зброю поліцейські на Полтавщині розслідують 31 кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, українцям радять повідомляти у поліцію.