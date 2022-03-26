Вони й з одною впоратися не можуть: росіяни хочуть «денацифікувати» ще 6 країн

Мабуть почнуть одразу після того, як переживуть Чорнобаївку
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter заявив, що росіяни хочуть «денацифікувати» ще шість країн.
- РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної "військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації, - написав він.
Подоляк нагадав, що про це напередодні заявив російський депутат Сергій Савостьянов.
- Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни, - додав він.