Вони й з одною впоратися не можуть: росіяни хочуть «денацифікувати» ще 6 країн

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 0

Мабуть почнуть одразу після того, як переживуть Чорнобаївку

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter заявив, що росіяни хочуть «денацифікувати» ще шість країн.

- РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної "військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації, - написав він.

Подоляк нагадав, що про це напередодні заявив російський депутат Сергій Савостьянов.

- Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни, - додав він.