Парафія преподобного Серафима Саровського у Великій Кохнівці стала ставропігією

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22 січня, у День Соборності Україні, відбулася Божественна літургія у храмі преподобного Серафима Саровського, під час якої релігійна громада ухвалила рішення перейти до Православної Церкви України.

А вже за тиждень у цьому храмі відслужили першу недільну літургію у новому статусі. «Кременчуцький Телеграф» разом із іншими кременчуцькими ЗМІ поспілкувався з архімандритом Феодосієм (Овчаруком), настоятелем парафії у Великій Кохнівці.

Потреба у переході до Православної Церкви України назріла вже давно. Але потрібен був час на те, щоб релігійна громада дозріла, щоб відбулася консолідація храмової спільноти. Адже всі члени громади мають свої погляди та міркування на те, що відбувається в Україні та Кременчуці.

— Храм і громада — це є одне тіло Христове. І воно має бути цілісне та непошкоджене, світле. Час був потрібний на те, щоб люди, громада мали одну думку, один дух і одну віру. І коли час прийшов, наша релігійна громада одноголосно вирішила перейти ПЦУ, — наголосив о. Феодосій.

Якщо подивитися по парафіянам більшості храмів Кременчука, як правило, це дорослі, літні люди. У парафії ж преподобного Серафима Саровського велика молода громада. Є навіть діти.

29 січня був важливий день — вперше поминали Блаженнішого митрополита Епіфанія. Спеціально на службу нікого не запрошували. Вирішили подивитися, чи дійсно людям потрібна Православна Церква України. Коли храм почав наповнюватися людьми, реальність перевершила всі очікування. Люди прийшли. І літні, і дорослі, і молодь, і діти.

У парафії є свій youtube-канал, де можна подивитися як все відбувалося та чим живе парафія.

— Для священника дуже важливо бачити та розуміти, що паства збільшується, адже ти вклав свій труд, а не просто служив, не просто ховав, не просто вінчав — ти жив разом зі своєю громадою. І хоча десь 6 людей пішло з громади, все ж додалися приблизно 22 парафіян, — розповів о. Феодосій.

Прийшли навіть ті, хто раніше ходив на літургії, а потім десь зникли (як правило таке почало відбуватися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну). Вони повернулися та від щирого серця дякували отцю Феодосію та голові громади Максиму Королю за те, що тепер у них є змога відвідувати справжню Українську Церкву, а не те що підпорядковану Москві.

— Сьогодні правда в одному — Православна Церква України не тільки потрібна, вона є національним поштовхом ідентичності українців. Бо сьогодні потрібна українська мова дітям, так сьогодні потрібна й українська Церква. Вона буде точно примножуватися, збільшуватися, бо люди цього хочуть. Церква без людей нічого не значить. Можна побудувати храми, лаври та монастирі, але вони будуть пусті. Церква — це не храм. Церква — це спільнота людей. І ця спільнота дуже важлива. Ми бачимо сьогодні, це людям дуже потрібно, — наголосив о. Феодосій.

Багатьох цікавить таке питання як відспівування архимандритом з Великої Кохнівки загиблих українських воїнів за часів УПЦ МП. Панотець розповів, що особисто до нього у Кременчуці не зверталися з цього приводу, але у Полтаві він відспівав полеглого у бою сина його добрих знайомих. Та й в інших населених пунктах на запрошення також відспівував.

23 січня керуючись Томосом про автокефалію ПЦУ, Постановою Священного Синоду № 25 від 21 березня 2022 р. та законодавством України преподобного Серафима Саровського визначено як ставропігійну релігійну організацію в безпосередньому підпорядкуванні Предстоятеля Православної Церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

Саме тому заборона священнослужіння архімандриту Феодосію, викладена в указі Митрополита Кременчуцького та Лубенського (УПЦ МП), не має ніякого сенсу. Бо парафія та сам архімандрит більше не підпорядковується ні Кременчуцькій єпархії Української Православної Церкви, ні московському патріархату та УПЦ.

Щоб парафіям нарешті перейти до Православної Церкви України, потрібно дійти згоди у своїй релігійній громаді, проголосувати та відповідно до українського законодавства оформити документи. І не боятися. Якщо земля під храмом та сам храм не належить священникам МП, то це робиться швидко та легко. Адже у такому випадку храмом і парафією володіє релігійна громада, а не митрополія, патріархат чи священник.

— Є багато парафій, які вже хочуть перейти, але бояться. Мені казали: переходь перший, ти сильніший. Страх їх тримає! — повідав о. Феодосій.

У багатьох парафіях священники показують копію грамоти від 27 жовтня 1990 року Патріарха Московського та всієї Русі Олексія II Митрополиту Київському та всієї України, Предстоятелю Української Православної Церкви щодо незалежності української УПЦ та самостійності управління справами Церкви. За словами о. Феодосія, він цю грамоту нікому не показував, бо вона не має ніякої сили, вона неправдива. Її створили для зниження градуса суспільства у буремний час.

— Одна з причин, чому я захотів перейти до Православної Церкви України — я втомився мовчати на численні запитання, — додав о. Феодосій.

Якщо десь почуєте, що громади та священники, які переходять до ПЦУ, змінили віру, знайте, це брехня. Бо віру можна змінити, якщо прийняти Іслам або стати буддистом, а християнська віра одна для всіх — православних всіх обрядів, католиків, протестантів.

Все це робиться для того, щоб заплутати наших людей. Щоб «еще немножко продержаться». Люди у більшості своїй не читають статути та правила, вони читають молитви. Тому вірянам важко зрозуміти, де правда, коли святі отці роками маніпулюють і брешуть на користь споконвічного ворога українців.

— І прийде час, коли буде соромно за це! — заявив о. Феодосій.

Більше про ставропігію та плани парафії преподобного Серафима Саровського на майбутнє, про вірогідність приїзду до Кременчука митрополита Епіфанія та різницю між світлими та темними священниками, а також про те, чому архімандрит Феодосій носить два хрести, дивіться у відео.