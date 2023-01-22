У Кременчуці громада храму Святого Преподобного Серафима Саровського переходить до ПЦУ

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 237

22 січня у День Соборності громада храму Святого Преподобного Серафима Саровського у Кременчуці прийняла рішення про перехід від УПЦ до ПЦУ.

Про це на своїй facebook-сторінці повідомив Геннадій Тертичний.

З пропозицією про перехід, після сьогоднішньої ранкової служби висловив меценат і голова громади храму Максим Король. Присутні його підтримали одноголосно.

Сам настоятель храму отець Феодосій каже, що рішення про перехід зріло давно і сьогодні громада і парафіяни визначилися з цим питанням.

- Громада вирішила перейти, аби бути зі своїм народом, аби показати єдність духа, - додав він.

Отець Феодосій також заявив, що питання про підпорядкування ще не вирішено, але він би хотів прямого підпорядкування главі ПЦУ Єпіфанію.

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Нагадуємо, що 18 квітня 2021 року, у Спасо-Преображенському храмі ПЦУ села Келеберда Горішньоплавнівської громади відбулося перше богослужіння після переходу до ПЦУ.















