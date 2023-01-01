Українці визначилися, коли святкувати Різдво

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У застосунку «Дія» завершилось голосування щодо дати святкування Різдва Христового в Україні. Як повідомило видання «Букви», у «Дії» запитали українців, коли вони хочуть святкувати Різдво. На вибір було представлено декілька варіантів відповідей, серед яких 25 грудня, 7 січня, обидві дати.

Результати голосування такі:

Святкувати Різдво 25 грудня – 58,99%

Святкувати Різдво 7 січня – 25,48%

Святкували Різдво в обидві дати – 15,59%

Не святкую Різдво – 2,94%

Загалом в опитуванні взяли участь 1 531 253 українці.

Нагадаємо, більшість християн світу – православні, католики та греко-католики за замовчуванням відзначають Різдво Христове 25 грудня. Число та місяць, більш логічно, називати умовними, адже справжньої дати народження Ісуса Христа не знайти в жодному документі. Проте в українському середовищі протягом останнього століття головне релігійне свято було викреслено з життя народу, календаря та історії, а згодом перенесено на 7 січня.

У листопаді 2022 року Православна церква України (ПЦУ) дала роз'яснення, коли цьогоріч святкувати День святого Миколая та інша православні свята, адже нещодавно ПЦУ дозволила у 2022 році вірянам закінчити різдвяне богослужіння 25 грудня (за католицьким звичаєм) — за спільним рішенням настоятеля та громади. Відповідно, інші православні свята мали б «зміститися» за Григоріанським календарем. Тож цьогоріч віряни відзначали свято на честь святителя Миколая Чудотворця не за Григоріанським календарем 6 грудня, а за Юліанським — 19, як і раніше.

Коли кременчужани святкуватимуть Різдво в цьому році: 25 грудня чи 7 січня