Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Культура, Кременчук

Українці визначилися, коли святкувати Різдво

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 1 439

 Завершилося голосування у «Дії»

У застосунку «Дія» завершилось голосування щодо дати святкування Різдва Христового в Україні. Як повідомило видання «Букви», у «Дії» запитали українців, коли вони хочуть святкувати Різдво. На вибір було представлено декілька варіантів відповідей, серед яких 25 грудня, 7 січня, обидві дати.

Результати голосування такі:

  • Святкувати Різдво 25 грудня – 58,99%
  • Святкувати Різдво 7 січня – 25,48%
  • Святкували Різдво в обидві дати – 15,59%
  • Не святкую Різдво – 2,94%

Загалом в опитуванні взяли участь 1 531 253 українці.

Нагадаємо, більшість християн світу – православні, католики та греко-католики за замовчуванням відзначають Різдво Христове 25 грудня. Число та місяць, більш логічно, називати умовними, адже справжньої дати народження Ісуса Христа не знайти в жодному документі. Проте в українському середовищі протягом останнього століття головне релігійне свято було викреслено з життя народу, календаря та історії, а згодом перенесено на 7 січня.

У листопаді 2022 року Православна церква України (ПЦУ) дала роз'яснення, коли цьогоріч святкувати День святого Миколая та інша православні свята, адже нещодавно ПЦУ дозволила у 2022 році вірянам закінчити різдвяне богослужіння 25 грудня (за католицьким звичаєм) — за спільним рішенням настоятеля та громади. Відповідно, інші православні свята мали б «зміститися» за Григоріанським календарем. Тож цьогоріч віряни відзначали свято на честь святителя Миколая Чудотворця не за Григоріанським календарем 6 грудня, а за Юліанським — 19, як і раніше.

Коли кременчужани святкуватимуть Різдво в цьому році: 25 грудня чи 7 січня

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: Різдво Дія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх