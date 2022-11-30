Коли цьогоріч святкуватимемо День святого Миколая — роз'яснення ПЦУ

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 367

Рішення про заміну календаря ще не ухвалене, тому — святкуємо за Юліанським календарем

Православна церква України (ПЦУ) дала роз'яснення, коли цьогоріч святкувати День святого Миколая та інша православні свята, адже нещодавно ПЦУ дозволила у 2022 році вірянам закінчити різдвяне богослужіння 25 грудня (за католицьким звичаєм) — за спільним рішенням настоятеля та громади. Відповідно, інші православні свята мали б «зміститися» за Григоріанським календарем.

Так, цьогоріч віряни відзначатимуть свято на честь святителя Миколая Чудотворця не за Григоріанським календарем 6 грудня, а за Юліанським — 19, як і раніше.

«Не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року», — пояснили у Священному Синоді ПЦУ.

Тому цього року, як і раніше, віряни святкуватимуть:

19 грудня — День святого Миколая,

7 січня — Різдво Христове,

14 січня — вшановуємо святителя Василія Великого,

19 січня — свято Хрещення Господнього.

У ПЦУ також нагадали, що, враховуючи суспільний запит та повномасштабну війну, Священний Синод дозволяє, аби богослужіння за чином свята Різдва Христового проводилися 25 грудня. Утім, є умова — відповідне рішення мають спільно ухвалювати настоятелі церкви та громади.

Водночас у Православній Церкві зауважили, що таке богослужіння не замінює служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.