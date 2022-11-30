Коли цьогоріч святкуватимемо День святого Миколая — роз'яснення ПЦУ

Православна церква України (ПЦУ) дала роз'яснення, коли цьогоріч святкувати День святого Миколая та інша православні свята, адже нещодавно ПЦУ дозволила у 2022 році вірянам закінчити різдвяне богослужіння 25 грудня (за католицьким звичаєм) — за спільним рішенням настоятеля та громади. Відповідно, інші православні свята мали б «зміститися» за Григоріанським календарем.
Так, цьогоріч віряни відзначатимуть свято на честь святителя Миколая Чудотворця не за Григоріанським календарем 6 грудня, а за Юліанським — 19, як і раніше.
Тому цього року, як і раніше, віряни святкуватимуть:
У ПЦУ також нагадали, що, враховуючи суспільний запит та повномасштабну війну, Священний Синод дозволяє, аби богослужіння за чином свята Різдва Христового проводилися 25 грудня. Утім, є умова — відповідне рішення мають спільно ухвалювати настоятелі церкви та громади.
Водночас у Православній Церкві зауважили, що таке богослужіння не замінює служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер