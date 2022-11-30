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Кременчук, Культура

Коли цьогоріч святкуватимемо День святого Миколая — роз'яснення ПЦУ

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 367

Рішення про заміну календаря ще не ухвалене, тому — святкуємо за Юліанським календарем

Православна церква України (ПЦУ) дала роз'яснення, коли цьогоріч святкувати День святого Миколая та інша православні свята, адже нещодавно ПЦУ дозволила у 2022 році вірянам закінчити різдвяне богослужіння 25 грудня (за католицьким звичаєм) — за спільним рішенням настоятеля та громади. Відповідно, інші православні свята мали б «зміститися» за Григоріанським календарем.

Так, цьогоріч віряни відзначатимуть свято на честь святителя Миколая Чудотворця не за Григоріанським календарем 6 грудня, а за Юліанським 19, як і раніше.

«Не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року», пояснили у Священному Синоді ПЦУ.

Тому цього року, як і раніше, віряни святкуватимуть:

  • 19 грудня День святого Миколая,
  • 7 січня Різдво Христове,
  • 14 січня вшановуємо святителя Василія Великого,
  • 19 січня свято Хрещення Господнього.

У ПЦУ також нагадали, що, враховуючи суспільний запит та повномасштабну війну, Священний Синод дозволяє, аби богослужіння за чином свята Різдва Христового проводилися 25 грудня. Утім, є умова відповідне рішення мають спільно ухвалювати настоятелі церкви та громади.

Водночас у Православній Церкві зауважили, що таке богослужіння не замінює служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: День святого Миколая
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