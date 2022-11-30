Жителі Кременчуччини обурюються тривалою відсутністю світла: на це ворог і розраховує

Кременчужани скаржаться на довгу відсутність електроенергії, недотримання графіків та несправедливість, коли одних відключають, а інших — ні
Після часткового блекауту, який стався в Україні 23-24 листопада внаслідок масованого ракетного обстрілу ворогом об’єктів енергетичної інфраструктури, світло почали вимикати набагато частіше, а періоди без електропостачання збільшилися до 4-5, а у декого й до 8 годин.
Все більше кременчужан та жителів району скаржаться на довгу відсутність електропостачання, недотримання графіків та несправедливість, коли одних відключають, а інших — ні. Такі скарги поступають як до редакцій ЗМІ, так і до органів влади, зокрема до Кременчуцької РВА.
З проханням прокоментувати обурення жителів району з цього приводу журналісти під час ранкового брифінгу звернулися до заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценко.
Варто додати, що однією з головних цілей ворога, яку він намагається досягти, обстрілюючи об’єкти енергетичної інфраструктури України, це посіяти зневіру, викликати звинувачення та незадоволення діями влади й обурення українців виниклими незручностями, щоб примусити наш уряд погодитись на переговори з росією. Саме на це розраховує путін та його поплічники, зрозумівши, що перемогти ЗСУ на полі бою їм не вдасться. Для цього пропагандисти рф активно розповсюджують всілякі фейки, пов’язані з відключенням електропостачання. Отже, вірити у всі ці фейки, допомагати у їх розповсюдженні, обурюватися та говорити про «втому» від відключень електроенергії — це по суті визнати, що ворог досягає свої мети. Або, навіть, допомагати йому.
Нагадаємо, що напередодні останнього масованого ракетного удару російської армії керівник Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь пояснив чому світло відключають нерівномірно та коли ситуація на Кременчуччині покращиться.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер