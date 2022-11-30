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Жителі Кременчуччини обурюються тривалою відсутністю світла: на це ворог і розраховує

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 746 Коментарів: 6

 

Кременчужани скаржаться на довгу відсутність електроенергії, недотримання графіків та несправедливість, коли одних відключають, а інших — ні

Після часткового блекауту, який стався в Україні 23-24 листопада внаслідок масованого ракетного обстрілу ворогом об’єктів енергетичної інфраструктури, світло почали вимикати набагато частіше, а періоди без електропостачання збільшилися до 4-5, а у декого й до 8 годин.

Все більше кременчужан та жителів району скаржаться на довгу відсутність електропостачання, недотримання графіків та несправедливість, коли одних відключають, а інших — ні. Такі скарги поступають як до редакцій ЗМІ, так і до органів влади, зокрема до Кременчуцької РВА.

З проханням прокоментувати обурення жителів району з цього приводу журналісти під час ранкового брифінгу звернулися до заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценко.

— Такі скарги та звернення непоодинокі. Наразі ситуація залишається дуже складною. Через обмежені ліміти «Полтаваобленерго» вимушене вимикати одразу по дві черги, через що світло в оселях є 2 години, а потім його може не бути 4 години. А якщо це збігається з графіком аварійних відключень, то й більше. Ми всі знаходимось в єдиній енергосистемі України. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергосистему до обмежень в рамках графіка погодинних відключень, як це було раніше. Але для цього потрібен час і відповідне обладнання. Вважаю, що ми маємо дякувати нашим воїнам за те, що у нас цілі домівки і є усі комунальні зручності, окрім перебоїв зі світлом. Впевнений, що ми вистоїмо! Разом, до Перемоги, — відповів Артем Даценко.

Варто додати, що однією з головних цілей ворога, яку він намагається досягти, обстрілюючи об’єкти енергетичної інфраструктури України, це посіяти зневіру, викликати звинувачення та незадоволення діями влади й обурення українців виниклими незручностями, щоб примусити наш уряд погодитись на переговори з росією. Саме на це розраховує путін та його поплічники, зрозумівши, що перемогти ЗСУ на полі бою їм не вдасться. Для цього пропагандисти рф активно розповсюджують всілякі фейки, пов’язані з відключенням електропостачання. Отже, вірити у всі ці фейки, допомагати у їх розповсюдженні, обурюватися та говорити про «втому» від відключень електроенергії — це по суті визнати, що ворог досягає свої мети. Або, навіть, допомагати йому.  

Нагадаємо, що напередодні останнього масованого ракетного удару російської армії керівник Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь пояснив чому світло відключають нерівномірно та коли ситуація на Кременчуччині покращиться.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА відключення електроенергії графік відключень блекаут
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Коментарі: 6

292
StarПёр:
Сьогодні, 18:26

Пусть выйдет Зеленский и поклянется что ни одного Ватта электроэнергии не продается в данное суровое время за пределы Украины. Иначе тогда терзают смутные сомнения. Весь октябрь нам говорили что дефицит электроэнергии на уровне 30% т.е. И график был на 16 часов электроэнергии в сутки. А сегодня дифицит обьявили 25%, только свет появляется 8 часов в сутки. Мы ж не тупые. Считать умеем. Может быть кто-то очень хитрожопый за евро барыжит и набивает карманы, а нам втирают какую-то дичь? Ведь не зря на той неделе на Молдову пропало электроснабжение? Может быть свое население обеспечить нужно? Или у Ахметова национализировать ссыкотно?

Я не жаловался никогда. Но позволять лошарить себя под прикрыем военного положения тоже не годится.


6 3
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Пересічний_Мешканець:
Сьогодні, 18:31

Кременчужанам та мешканцям району що скаржаться, напевно, досить давно не прилітала ракета в їхні голови.

А може цих мешканців треба було б відправити поближче до "руzzкого мира"?

А може цими мешканцями, їх родичами, їх зв'язками, їх коментарями та дописами повинно було б зацікавитися СБУ у період воєнного стану?


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shoni1970:
Сьогодні, 18:45

Схема з паливом на заправках була така ж сама: спочатку воно пропало, потім стало з'являтися, але вже дорожче вдвічі, потім - бери скільки хочеться. Те ж саме буде з електрикою, а потім і з газом. 


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Maximus:
Сьогодні, 18:53

Одразу вибачаюсь,що буду висловлювати думку мовою окупанта

О чем вообще речь? Про обиды?
Буду краток. Живу на Чередниках, в своем доме, и за 2е суток,28 и 29 ноября свет давали 4(!!!) часа в сутки! (2 утром с 6:00 до 8:00, и 2 вечером с 18:00 до 20:00) можно было часы сверять.
Да,все понимаю. Ситуация в стране,на фронте,в регионе
Но блин,указанные 2е суток свет в нагорной части почти не выключался! И это не "фейк" т.к. Водоканал как на ладони.
И это не "втома від відключень" 
Никого не обвиняю
Выводы делайте сами


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87
Prav:
Сьогодні, 18:56

Такое впечатление, что люди живут в какой-то параллельной реальности, а войну только по телевизору видели. Обвинили всех (в т.ч. Малецкого, который к энергосистеме отношения не имеет), но только не путина. Поедьте в Николаев - посмотрите, как там люди живут. Не пойму, или это ботоферма работает, или не думают люди ?


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292
StarПёр:
Сьогодні, 18:58

Цитата: Пересічний_Мешканець
А може цими мешканцями, їх родичами, їх зв'язками, їх коментарями та дописами повинно було б зацікавитися СБУ у період воєнного стану?

 

Ну да. Получается что кроме как ловить дописувачів на провинциальных сайтах больше ни на что не способны. Конченые  Шуфрич, Суркисы, Бойко, Новинский и прочие смотрят на это и уссыкаются со смеху


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