Жителі Кременчуччини обурюються тривалою відсутністю світла: на це ворог і розраховує

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 746 Коментарів: 6

Після часткового блекауту, який стався в Україні 23-24 листопада внаслідок масованого ракетного обстрілу ворогом об’єктів енергетичної інфраструктури, світло почали вимикати набагато частіше, а періоди без електропостачання збільшилися до 4-5, а у декого й до 8 годин.

Все більше кременчужан та жителів району скаржаться на довгу відсутність електропостачання, недотримання графіків та несправедливість, коли одних відключають, а інших — ні. Такі скарги поступають як до редакцій ЗМІ, так і до органів влади, зокрема до Кременчуцької РВА.

З проханням прокоментувати обурення жителів району з цього приводу журналісти під час ранкового брифінгу звернулися до заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценко.

— Такі скарги та звернення непоодинокі. Наразі ситуація залишається дуже складною. Через обмежені ліміти «Полтаваобленерго» вимушене вимикати одразу по дві черги, через що світло в оселях є 2 години, а потім його може не бути 4 години. А якщо це збігається з графіком аварійних відключень, то й більше. Ми всі знаходимось в єдиній енергосистемі України. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергосистему до обмежень в рамках графіка погодинних відключень, як це було раніше. Але для цього потрібен час і відповідне обладнання. Вважаю, що ми маємо дякувати нашим воїнам за те, що у нас цілі домівки і є усі комунальні зручності, окрім перебоїв зі світлом. Впевнений, що ми вистоїмо! Разом, до Перемоги, — відповів Артем Даценко.

Варто додати, що однією з головних цілей ворога, яку він намагається досягти, обстрілюючи об’єкти енергетичної інфраструктури України, це посіяти зневіру, викликати звинувачення та незадоволення діями влади й обурення українців виниклими незручностями, щоб примусити наш уряд погодитись на переговори з росією. Саме на це розраховує путін та його поплічники, зрозумівши, що перемогти ЗСУ на полі бою їм не вдасться. Для цього пропагандисти рф активно розповсюджують всілякі фейки, пов’язані з відключенням електропостачання. Отже, вірити у всі ці фейки, допомагати у їх розповсюдженні, обурюватися та говорити про «втому» від відключень електроенергії — це по суті визнати, що ворог досягає свої мети. Або, навіть, допомагати йому.

Нагадаємо, що напередодні останнього масованого ракетного удару російської армії керівник Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь пояснив чому світло відключають нерівномірно та коли ситуація на Кременчуччині покращиться.