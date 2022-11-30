У Кременчуці відновили можливість газорозподілу від запасного джерела живлення

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ПрАТ «Кременчукгаз» від’єднав сім населених пунктів від постійного газорозподілу через діючу систему та вперше перейшли на живлення через резервну станцію

ПрАТ «Кременчукгаз» відновив можливість газорозподілу по всій зоні обслуговування від запасного джерела живлення. Про це повідомила пресслужба підприємства.

Так, запасне джерело газорозподілу для Кременчука пройшло випробування, і на випадок аварійного відключення газорозподілу споживачам населених пунктів у зоні обслуговування підприємства газопостачання не припинятимуть.

«У нас була законсервована газорозподільна станція, якою не користувалися вже років двадцять. З початком повномасштабного вторгнення в Україну російської армії, що активно знищує критичну інфраструктуру, ми знайшли запасний вихід», - цитує пресслужба заступника начальника Департаменту обслуговування газорозподільних мереж та споруд ПрАТ «Кременчукгаз» Віталія Устенка.

Він пояснив, що газорозподільна станція, за допомогою якої беруть газ із магістрального газопроводу, це — сукупність устаткування й обладнання для розподілу газу. Воно знижує тиск до заданої величини й підтримує його з необхідною точністю, очищує від механічних домішок, обліковує тощо. Під час реконструкції там замінили регулятори, фільтри, засувки, лічильник, провели комплексне приладове обстеження, перевірили стан ізоляції мереж

Зазначається, що 10 листопада «Кременчукгаз» від’єднав сім населених пунктів від постійного газорозподілу через діючу ГРС і вперше перейшов на живлення через резервну станцію. Процес пройшов безаварійно та безперебійно протягом короткого часу. Для споживачів цей перехід відбувся непомітно.

Надалі планується закільцювання цієї гілки з існуючими мережами із прокладенням додаткової ділянки.

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