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Кременчук, Надзвичайні новини

Кого можуть залучити до суспільно корисних робіт на Кременчуччині та що вони будуть робити

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 158

 

Такі роботи організують з метою забезпечення життєдіяльності, оборони та ліквідації надзвичайних ситуацій

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації підписав розпорядження «Про організацію суспільно корисних робіт в Кременчуцькому районі», яким передбачається залучення працездатних осіб до виконання таких робіт в умовах воєнного стану. Такі роботи мають організувати з метою забезпечення життєдіяльності, оборони та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Цим розпорядження головам територіальних громад доручається запровадити суспільно корисні роботи на території своїх громад, визначити перелік замовників таких робіт, організувати формування бригад, загонів, які долучать до виконання цих робіт із визначенням їх чисельності та порядку взаємодії. Одним із пунктів розпорядження є запровадження трудової повинності.

Для виконання суспільно корисних робіт можуть залучатися працездатні громадяни, які перебувають на обліку як безробітні у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості та не мають обмежень за станом здоров’я. Загалом таких громадян станом на 1 листопада у районі 2750.

Найбільше у Кременчуцькій міській територіальній громаді — 1527, Семенівській — 337, та Горішньоплавнівській — 184.

За словами Артема Даценко, наразі організувати суспільно корисні роботи у своїх громадах разом із районним центром зайнятості зголосилися 10 голів з 12. Від голів ОТГ наразі очікують визначення обсягу та видів таких робіт.

— Завдяки цій програмі територіальні громади отримають можливість вирішити деякі свої проблеми. Адже зарплату працівникам, а вона мінімальна (6700 грн), виплачує держава через центр зайнятості, — пояснив він.

В орієнтовному переліку суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану, і до яких можуть долучати безробітних, значиться:

  • ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед на об’єктах забезпечення життєдіяльності;
  • розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;
  • будівництво захисних споруд цивільних захисту та роботи з підтримання готовності споруд цивільного захисту, облаштування укриттів;
  • ремонт і будівництво житлових приміщень;
  • вантажно-розвантажувальні роботи на залізницях, в портах тощо;
  • упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб і мостів;
  • заготівля дров для військових та населення;
  • ліквідація стихійних сміттєзвалищ та обладнання полігону твердих побутових відходів;
  • надання допомоги населенню, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку та деякі інші види робіт.
Безробітні можуть залучатися до суспільно корисних робіт в «Армії відновлення» України
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА безробітні центр зайнятості робота
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