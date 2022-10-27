Безробітні можуть залучатися до суспільно корисних робіт в «Армії відновлення» України

Кабінет Міністрів активізує механізм залучення тимчасово безробітних до виконання суспільно корисних робіт. Про це йдеться на сайті Мінекономіки України.
Як уточнила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до «Армії відновлення» країни. А держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень, що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.
Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.
Зокрема, це може бути:
Організатором робіт має бути військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.
На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії. На них працевлаштовано майже 400 безробітних. У Чернігівській області до виконання таких робіт залучено поки що 78 безробітних.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер