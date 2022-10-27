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Кременчук, Україна, Світ

Безробітні можуть залучатися до суспільно корисних робіт в «Армії відновлення» України

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 389

 

Держава оплатить роботу безробітних на рівні мінімальної зарплати

Кабінет Міністрів активізує механізм залучення тимчасово безробітних до виконання суспільно корисних робіт. Про це йдеться на сайті Мінекономіки України.

Як уточнила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до «Армії відновлення» країни. А держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень, що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.

Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Зокрема, це може бути:

  • облаштування та укріплення блокпостів, вирубка дерев для формування окопів;
  • заготівля дров для військових та населення;
  • розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
  • укріплення дамб;
  • розчищення автомобільних доріг від завалів;
  • розвантаження гуманітарної допомоги;
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
  • ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери; 
  • надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організатором робіт має бути військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії. На них працевлаштовано майже 400 безробітних. У Чернігівській області до виконання таких робіт залучено поки що 78 безробітних.

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Автор: Віктор Крук
Теги: безробітні уряд мінімальна зарплата
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