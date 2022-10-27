В Україні створюють Національний корпус кримськотатарської мови

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 255

В Україні створюють Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ) у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Це буде онлайн-платформа, яка виконуватиме функцію відкритої бази даних навчально-освітніх, наукових та інших матеріалів кримськотатарською мовою.

- Мета проєкту - зробити кримськотатарську мову широковживаною і забезпечити її дослідження та сталий розвиток. Це дасть поштовх для впровадження кримськотатарської мови в операційних системах та онлайн-перекладачах. Тобто в мові інтерфейсу вашого комп’ютера має з’явитися «Qırımtatar tili», - розповіли у Мінреінтеграції.

Наразі розпочався збір друкованих та онлайн-джерел кримськотатарською.

Проєкт зі створення НККМ реалізується у межах співпраці між Мінреінтеграції, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Таврійським національним університетом ім. В. І. Вернадського, молодіжною громадською організацією QIRI’M YOUNG за підтримки програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)», що впроваджується «Фондом Східна Європа».

Нагадуємо, що в Україні 18 травня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.