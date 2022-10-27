Російська омбудсменка вкрала українську дитину, незаконно вивезену окупантами із Маріуполя

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Дитяча омбудсменка росії вибирала для всиновлення хлопчика із 31 неповнолітнього, яких окупанти незаконно вивезли з Маріуполя

З окупованого росіянами Донбасу вивезли близько двох тисяч українських дітей. Одну з них незаконно всиновила дитяча омбудсменка рф Марія Львова-Бєлова. Про це російська уповноважена з прав дітей рф заявила на пресконференції.

Львова-Бєлова зізналася, що за час війни з окупованих рф території України незаконно вивезли до росії близько двох тисяч дітей. З них уже 350 неповнолітніх громадян України були всиновлені росіянами з порушенням закону та міжнародних угод.

Більш того, Марія Львова-Бєлова заявила, що вона так само незаконно «всиновила» дитину, вивезену для неї із Маріуполя. Про викрадену дитину відомо тільки, що це хлопчик. Дитяча омбудсменка країни-агресора вибрала його із 31 неповнолітнього, цю групу «евакуювали» із Маріуполя до російської федерації.

За словами Львової-Бєлової, невдовзі росіяни зможуть незаконно всиновити й інших дітей, викрадених окупантами на території України.

Нагадаємо, що пропагандист з прокремлівського телеканалу RT Антон Красовський під час ефіру у розмові із гостем студії, відомим російським письменником-українофобом Сергієм Лук’яненком зробив скандальну заяву щодо дітей.

Вислухавши розповідь Лук’яненка про те, як тому під час перебування у дитинстві в спелеологічному санаторії на Закарпатті українські діти розповідали, що Україна є окупованою росією, телеведучий закликав топити тих українських дітей, які вважають російську федерацію окупантом.

Також Красовський заявив, що юних українців можна навіть спалювати у будинках – «смерекових хатах» у Карпатах.