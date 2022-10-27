Стало відомо коли у Кременчуці згасне Вічний вогонь

Після 28 жовтня у Кременчуці згасне вогонь на меморіалі «Вічно живим». Інформацію «Телеграфу» підтвердив голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.
50 років «Кременчукгаз» обслуговував Вічний вогонь, проте цього року вартість газу зросла у 10 разів. Ціна стала непідйомною для підприємства в умовах воєнного стану.
Замість вогню планують використати світлодіодну інсталяцію.
Нагадаємо, що 28 жовтня відзначається річниця визволення України від нацистських загарбників.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер