Стало відомо коли у Кременчуці згасне Вічний вогонь

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 772 Коментарів: 2

Обслуговування цьогоріч обійшлося у 10 раз дорожче, ніж у минулі роки

Після 28 жовтня у Кременчуці згасне вогонь на меморіалі «Вічно живим». Інформацію «Телеграфу» підтвердив голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко. Понад 2 мільйони гривень витратили на утримання Вічного вогню у Кременчуці 50 років «Кременчукгаз» обслуговував Вічний вогонь, проте цього року вартість газу зросла у 10 разів. Ціна стала непідйомною для підприємства в умовах воєнного стану. Замість вогню планують використати світлодіодну інсталяцію. Нагадаємо, що 28 жовтня відзначається річниця визволення України від нацистських загарбників.

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