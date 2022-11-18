Чому світло відключають нерівномірно, коли ситуація на Кременчуччині покращиться та як вберегти електроприлади

Енергосистема України – єдиний організм, і «прильот» на Хмельниччині може привести до аварійних відключень споживачів на Кременчуччині
Після 15 листопада новин про ракетні обстріли Кременчуцького району не було, втім відключення електроенергії не припиняються і дошкуляють жителям Кременчука і району. А ще більше людей обурює те, що світло вимикають нерівномірно, і це, на їх думку, несправедливо.
Відповісти на ці запитання та розповісти, коли ситуація на Кременчуччині покращиться, а також як вберегти свої електроприлади під час відключень, на брифінг до начальника Кременчуцької районної військової адміністрації прийшов керівник Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь.
На питання журналістів, чому в одних будинках мешканці без електрики залишаються чи не щодня і по багато годин, а в інших світло не вимикають взагалі, та чи можна усі відключення розподілити більш рівномірно і справедливо, він відповів, що все залежить від того, на якому ланцюгу (лінії) знаходиться будинок. Є такі, що знаходяться на одній лінії з важливим інфраструктурним об’єктом, який ніколи не відключається. Відповідно, не відключаються і ці будинки. А перерозподілити житлові будинки іншим чином наразі неможливо через обмежену кількість трансформаторів – вони й так перевантажені й додавати до них додаткових споживачів технічно неможливо.
Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік додав, що в Україні енергосистема побудована таким чином, що немає окремих ліній електропостачання для інфраструктурних об’єктів, промислових та побутових споживачів. Усі вони переплетені – це єдина система. А ще війна вносить свої корективи у складені графіки відключень.
Ігор Петрусь також відповів на питання щодо причини повторних відключень світла на декілька хвилин після довготривалої відсутності електропостачання, які можуть пошкодити електроприлади та як цього уникнути.
Він також дав пораду, як зберегти свої електроприлади під час різких перепадів напруги в енергосистемі.
Ігор Петрусь розповів, що диспетчер «Укренерго» регулює навантаження в енергосистемі країни. Є перетоки електроенергії, виникають перевантаження та потреба термінового зменшення енергоспоживання в певних регіонах.
Він також пояснив, що сьогодні на Полтавщині застосовують лише графіки погодинних відключень світла. Аварійних відключень поки немає. Проте, все може змінитися будь-якої години.
Загальне резюме із брифінгу — ситуація в енергетиці значно покращиться і відключень електропостачання не буде тоді, коли не буде «прильотів». Тобто, після Перемоги над ворогом.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер