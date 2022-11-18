Чому світло відключають нерівномірно, коли ситуація на Кременчуччині покращиться та як вберегти електроприлади

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 86

Енергосистема України – єдиний організм, і «прильот» на Хмельниччині може привести до аварійних відключень споживачів на Кременчуччині

Після 15 листопада новин про ракетні обстріли Кременчуцького району не було, втім відключення електроенергії не припиняються і дошкуляють жителям Кременчука і району. А ще більше людей обурює те, що світло вимикають нерівномірно, і це, на їх думку, несправедливо.

Відповісти на ці запитання та розповісти, коли ситуація на Кременчуччині покращиться, а також як вберегти свої електроприлади під час відключень, на брифінг до начальника Кременчуцької районної військової адміністрації прийшов керівник Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь.

На питання журналістів, чому в одних будинках мешканці без електрики залишаються чи не щодня і по багато годин, а в інших світло не вимикають взагалі, та чи можна усі відключення розподілити більш рівномірно і справедливо, він відповів, що все залежить від того, на якому ланцюгу (лінії) знаходиться будинок. Є такі, що знаходяться на одній лінії з важливим інфраструктурним об’єктом, який ніколи не відключається. Відповідно, не відключаються і ці будинки. А перерозподілити житлові будинки іншим чином наразі неможливо через обмежену кількість трансформаторів – вони й так перевантажені й додавати до них додаткових споживачів технічно неможливо.

— Ми розробили лінії аварійних відключень таким чином, щоб не всі об’єкти інфраструктури підпадали під знеструмлення. Найбільш важливі, такі як лікарні, дитячі будинки, котельні не входять до жодної черги. А ще, нам дається 10 хвилин, щоб у разі необхідності по команді диспетчера НЕК «Укренерго» знизити навантаження енергосистеми області до встановленого ним рівня. І ланцюги електропостачання для такої потреби екстреного зниження навантаження зібрані оптимально — щоб максимально швидко можна було відключивши декілька, або ж усі ланцюги, — пояснив Ігор Петрусь.

Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік додав, що в Україні енергосистема побудована таким чином, що немає окремих ліній електропостачання для інфраструктурних об’єктів, промислових та побутових споживачів. Усі вони переплетені – це єдина система. А ще війна вносить свої корективи у складені графіки відключень.

— Ми намагаємося вирішити проблеми, які зараз виникають у мобільних операторів, інтернет-провайдерів, щоб забезпечити безперебійний зв'язок. Зокрема, шляхом придбання автономних систем енергоживлення, — додав Олег Лєднік.

Ігор Петрусь також відповів на питання щодо причини повторних відключень світла на декілька хвилин після довготривалої відсутності електропостачання, які можуть пошкодити електроприлади та як цього уникнути.

— Наразі ми використовуємо графік погодинних відключень — 3 черги. Це приблизно по 2 години. Графік аварійних відключень – 10 черг, які вимикаються в залежності від встановленої норми на екстрене зменшення енергоспоживання. Такі відключення можуть тривати значно довше. А ще виникають і звичайні проблеми в електромережах, які були завжди. До війни такі вимкнення бували раз на місяць чи на два. Нажаль, зараз вони виникають значно частіше. Чому? Після відключення світла, коли відновлюють електропостачання люди одночасно вмикають багато електроприладів. Виникає перевантаження, внутрішні мережі його не витримують і тоді автоматично спрацьовують запобіжники мережі обслуговуючих кампаній. Отже, звертаюсь до усіх – після включення світла не треба одразу підключати усі прилади. Робіть це поступово, — закликав Ігор Петрусь.

Він також дав пораду, як зберегти свої електроприлади під час різких перепадів напруги в енергосистемі.

— У нормальному режимі роботи відключення електропостачання не пошкодить електроприлади. А от під час ракетних обстрілів краще витягнути шнур електроприладів з розетки. Пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури навіть в іншому регіоні може стати причиною різкого стрибка напруги у нас, бо енергосистема України — це єдиний організм, — пояснив керівник Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго».

Ігор Петрусь розповів, що диспетчер «Укренерго» регулює навантаження в енергосистемі країни. Є перетоки електроенергії, виникають перевантаження та потреба термінового зменшення енергоспоживання в певних регіонах.

— Попередити про це ми не можемо, бо отримавши команду маємо протягом 10 хвилин вимкнути декілька черг аварійного відключення. Це не залежить від нас. Енергосистема України єдина. Десь щось трапилось в іншій області, наприклад «прильот» по енергооб'єкту. Диспетчер балансує енергосистему країни, щоб не допустити гіршого, і дає команду на зменшення потужності енергопостачання для Полтавщини. Тобто, у нас може бути тихо, а все одно вводяться графіки аварійних відключень, — зазначив Ігор Петрусь.

Він також пояснив, що сьогодні на Полтавщині застосовують лише графіки погодинних відключень світла. Аварійних відключень поки немає. Проте, все може змінитися будь-якої години.

Загальне резюме із брифінгу — ситуація в енергетиці значно покращиться і відключень електропостачання не буде тоді, коли не буде «прильотів». Тобто, після Перемоги над ворогом.