Кременчуцький боксер Сергій Радченко завершує спортивну карʼєру

Вчора, 4 грудня, на своїй сторінці в Instagram, український боксер-професіонал з Кременчука Сергій Радченко виклав пост, в якому розказав про завершення своєї професійної діяльності.
Радченко вийде на ринг проти українця Олександра Гриціва у Львові. Боксери розіграють між собою пояс WBC Francophone у бріджервейті.
Нагадаємо, що торік Радченко потрапив у Книгу рекордів України.
