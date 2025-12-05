Кременчуцький боксер Сергій Радченко завершує спортивну карʼєру

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 239

Завершальний бій у його карʼєрі відбудеться 13 грудня у Львові

Вчора, 4 грудня, на своїй сторінці в Instagram, український боксер-професіонал з Кременчука Сергій Радченко виклав пост, в якому розказав про завершення своєї професійної діяльності.

— Незалежно від того з яким результатом закінчиться бій 13-го грудня, це буде мій останній поєдинок як професіонала, і я буду закінчувати свою карʼєру. Пізніше все розповім, — сказав боксер у своєму відео.

Радченко вийде на ринг проти українця Олександра Гриціва у Львові. Боксери розіграють між собою пояс WBC Francophone у бріджервейті.