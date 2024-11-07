Боксер з Кременчука та волонтер Сергій Радченко потрапив у Книгу рекордів України

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 131

Боксер та волонтер з Кременчука Сергій Радченко у серпні став володарем WBC Silver в бріджервейті. З цього приводу його внесли до реєстру Книги рекордів України.

— Дякую за запрошення на SBC Summit Ukraine 2024 sport.businessclub та за можливість ділитися своїм досвідом. Щодня я дякую Богові за те, що на моєму шляху з’являються люди, близькі мені по духу — ті, хто готовий йти разом і гідно приймати виклики життя. Коли у тебе є коло однодумців, долати будь-які труднощі стає легше й впевненіше. Бережіть себе та допомагайте один одному. Приємно потрапити до реєстру Книги рекордів України. Дякую за ініціативу та сприяння — Дарії Роговій. Дякую усій моїй команді, саме завдяки спільній роботі та підтримці — вдається створювати нові рекорди, — повідомив Сергій Радченко на своїх сторінках у соцмережах.