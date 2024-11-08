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До свого 38-річчя Ігор Мирний не дожив 17 днів. Кременчуччина попрощалася із захисником України

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 296

  

Вічна шана загиблому захиснику України 

У четвер, 7 листопада, Кременчуччина попрощалася із захисником України сержантом Ігорем Мирним, який загинув під Покровськом. Містяни «живим» коридором зустрічали свого Героя, віддавали йому останню шану та проводжали до останнього прихистку у рідній землі.

 

Ігор Володимирович Мирний народився 17 листопада 1986 року у Глобиному. У 1993 році пішов до першого класу Глобинської ЗОШ № 1, по закінченні якої працював на різних роботах, а також на маслозаводі та в олійниці.

24 травня 2024 року чоловік був призваний на військову службу до лав Збройних Сил України. Ігор чесно і віддано служив на посаді сержанта з матеріального забезпечення стрілецької роти військової частини.

30 жовтня у районі Покровська на Донеччині Ігор загинув. До 38-річчя захисник України не дожив 17 днів. 

— Ігор Володимирович був хорошою, доброю і простою людиною. Комунікабельний, легкий у спілкуванні, з усіма швидко знаходив спільну мову, мав багато друзів, завжди приходив на допомогу близьким і знайомим. Дуже любив природу, а надто — захоплювався риболовлею, надавав перевагу тихому відпочинку з вудочкою над річкою. Як і більшість чоловіків, порався по домашньому господарству, міг будь-що полагодити вдома, — йдеться у повідомленні Глобинської громади. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Ігоря Мирного. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Глобине
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