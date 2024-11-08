До свого 38-річчя Ігор Мирний не дожив 17 днів. Кременчуччина попрощалася із захисником України

У четвер, 7 листопада, Кременчуччина попрощалася із захисником України сержантом Ігорем Мирним, який загинув під Покровськом. Містяни «живим» коридором зустрічали свого Героя, віддавали йому останню шану та проводжали до останнього прихистку у рідній землі.
Ігор Володимирович Мирний народився 17 листопада 1986 року у Глобиному. У 1993 році пішов до першого класу Глобинської ЗОШ № 1, по закінченні якої працював на різних роботах, а також на маслозаводі та в олійниці.
24 травня 2024 року чоловік був призваний на військову службу до лав Збройних Сил України. Ігор чесно і віддано служив на посаді сержанта з матеріального забезпечення стрілецької роти військової частини.
30 жовтня у районі Покровська на Донеччині Ігор загинув. До 38-річчя захисник України не дожив 17 днів.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Ігоря Мирного.
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