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Сезон застуд: не захворіти допоможе імбир з лимоном

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Сезон застуд у розпалі. У цей період особливо важливо приділяти увагу імунітету

Його стійкість залежить від багатьох факторів, до яких належать фізична активність, достатня кількість сну і відпочинку, а також збалансоване здорове харчування. У період підвищеної захворюваності слід згадати про продукти, які рекомендують використовувати для зміцнення імунітету. Найпопулярніші — це лимон та імбир.

Імбир

Властивий імбиру пекучий смак обумовлений наявністю ефірних олій. «Імбирний чай» (настій або відвар імбиру) з медом і лимоном — традиційний напій під час застуди.

Вважається, що корінь імбиру корисний під час болю у горлі. І він дійсно покращує кровообіг у запаленій слизовій оболонці ротової порожнини і горла, має протизапальний ефект, але не в гострий період.

Але продукти з дратівливими властивостями можуть посилити біль у горлі. Так само цей напій не має бути занадто насиченим, важливо не перестаратися з концентрацією. Імбир, як і інші продукти, в яких багато ефірних олій, слід обережно вживати людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Лимон

У лимоні крім вітаміну С містяться інші корисні речовини: флавоноїди і органічні кислоти — лимонна і яблучна. Це поєднання вітамінів, антиоксидантів, органічних кислот та ефірних олій робить лимон профілактичним засобом від застудних захворювань.

У разі регулярного застосування фрукт підвищує опірність організму, поліпшує циркуляцію крові, допомагає боротися з сонливістю і втомою. Але річ у тім, що лимон не має прямої противірусної або антибактеріальної дії.

Однак лимон не кожній людині може бути корисний. Наприклад, гастрит із підвищеною кислотністю, виразкова хвороба, панкреатит, запальні захворювання кишківника — явна перешкода для любителів цього південного фрукта. Лимонний сік значно підсилює секрецію шлункового соку, що вкрай несприятливо впливає і на підшлункову залозу, і на кишківник. Протипоказаний лимон і людям з алергічними реакціями на нього. Крім того, кислий сік лимона руйнівно діє на зубну емаль і це треба враховувати.

Загалом можна сказати, що лимон та імбир аж ніяк не «чарівні» і єдині продукти, які здатні захистити нас від інфекції. Вони корисні, використовувати їх можна і потрібно, але варто знати міру.

В цілому імунній системі дуже важливо, щоб у раціоні були білки, жири, вуглеводи, багато мінералів і вітамінів, з яких, якщо можна так сказати, вона і будується. Одночасно треба піклуватися про кишкову флору, яка багато в чому впливає на захисні функції організму.

Тому харчуйтеся повноцінно, насолоджуйтеся різними смаками і підтримуйте міцний імунітет, особливо зараз, під час вірусних загроз

Чудодійний рецепт: імбир з лимоном та медом

Складові:

220 г імбиру

2 шт.  лимона

250 г меду

Очистити корінь імбиру. Нарізати лимон на кілька шматків і видалити зерна. Шкірку не зрізати, лише ошпарити окропом.

Скласти все у блендер і подрібнити. Додати до імбирно-лимонної суміші мед і перемішати.

Перекласти в скляну банку з кришкою, що закручується. Зберігати у холодильнику.

Через добу можна вживати лікувальну масу: заваріть чорний або зелений чай окропом і коли він охолоне до 50 градусів додайте в чашку одну або дві чайні ложки приготовленої суміші, розмішайте і будьте здорові!

На день можете його пити до 2 літрів. Також врахуйте, що імбир тонізує, тому пити його на ніч безпосередньо перед сном не рекомендують. Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: застуда імбір лимон мед осінь сезон застуд
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