У Горішніх Плавнях в ДТП постраждав 77-річний мопедист

77-річного водія Yamaha госпіталізували
4 грудня близько 12.10 на круговому перехресті вулиці Миру та проспекту Героїв Дніпра у місті Горішні Плавні сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо від пресслужби поліції.
За попередньою інформацією, автомобіль Tesla, за кермом якого був 25-річний водій, зіткнувся з мопедом Yamaha, яким керував 77-річний чоловік, він травмувався, через що його госпіталізували.
Поліція вирішує питання про початок розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Нагадаємо, цього ж дня на Полтавщині сталась автотроща, в наслідок якої госпіталізували 42-річну водійку.
