На згарищі у Кременчуці знайшли тіло 80-річного чоловіка

На місці події працювали слідчі та працівники ДСНС. Обставини ще зʼясовуються
5 грудня, близько 8.00 у приватному будинку в Крюкові сталася пожежа. Місцеві помітили дим і викликали рятувальників та поліцію. Про це повідомляє поліція Полтавщини.
Після локалізації поліції вогнища в будинку виявили тіло 80-річного чоловіка. Його відправили на судово-медичну експертизу.
Поліція вирішує питання щодо початку розслідування за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило пожежу, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, 24 листопада, на згарищі будинку в селі Веприк виявили тіло 37-річного чоловіка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.