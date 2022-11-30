На три місяці закриють рух автотранспорту на вулиці Юрія Руфа

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Перекриття руху діятиме з 1 грудня 2022 року до 28 лютого 2023 року

З 1 грудня на вулиці Юрія Руфа (колишня назва – Леонова) від вул. Ярмаркової до вул. Європейської запроваджують тимчасове закриття руху автотранспорту. Триватиме воно до 28 лютого 2023 року. Рішення про це ухвалив виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

КП «Кременчукводоканал» ліквідуватиме аварійну ситуацію на самопливному колекторі, розташованому в районі цієї ділянки автошляху.

Шановні водії! Враховуйте вищевказану інформацію, плануючи свої маршрути.