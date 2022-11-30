На Кременчуччині розгорнули Пункти Незламності, але їх послугами варто користуватися раціонально

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 627

Чому один мобільний телефон краще заряджати від повербанку, а не від генератора

В Кременчуцькому районі розгорнули мережу Пунктів Незламності (ПН) і ця робота продовжується.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, станом на ранок сьогоднішнього дня у населених пунктах району розгорнуто 65 Пунктів Незламності. З них 19 – у Кременчуці (разом з ПН, що встановила ДСНС) та 4 — у Горішніх Плавнях.

У міру надходження генераторів кількість таких пунктів буде збільшуватися.

Артем Даценко зауважив, що Пункти Незламності розгорнуті для підтримання життєдіяльності та надання допомоги населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема повного чи часткового блекауту, який трапився в Україні 23-24 листопада після масованого ракетного обстрілу ворога об’єктів енергетичної інфраструктури країни.

Втім, обігрітися та отримати невідкладну допомогу в них можна і за звичайних умов. Проте, не варто цим зловживати.

— Ми вже маємо певний негативний досвід. Людина вийшла прогулятися з собачкою, у неї розрядився телефон, проходив повз Пункту Незламності й вирішив його підзарядити. Йому пояснили, що для підзарядки одного його телефону треба заводити бензогенератор. А це витрата 3-х літрів пального за годину роботи, тобто нераціональне використання ресурсів, які знадобляться у разі виникнення блекауту. Один телефон можна підзарядити й від павербанк. Людина поскаржилася у РВА. Інша особа просто прийшла попити чаю в Пункт Незламності… Закликаю усіх бути відповідальними та використовувати можливості Пунктів Незламності раціонально. Треба поважати один одного і роботу тих людей, які готують Пункти Незламності до використання у надзвичайних умовах, — зауважив Артем Даценко.