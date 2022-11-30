На Кременчуччині розгорнули Пункти Незламності, але їх послугами варто користуватися раціонально

В Кременчуцькому районі розгорнули мережу Пунктів Незламності (ПН) і ця робота продовжується.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, станом на ранок сьогоднішнього дня у населених пунктах району розгорнуто 65 Пунктів Незламності. З них 19 – у Кременчуці (разом з ПН, що встановила ДСНС) та 4 — у Горішніх Плавнях.
У міру надходження генераторів кількість таких пунктів буде збільшуватися.
Артем Даценко зауважив, що Пункти Незламності розгорнуті для підтримання життєдіяльності та надання допомоги населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема повного чи часткового блекауту, який трапився в Україні 23-24 листопада після масованого ракетного обстрілу ворога об’єктів енергетичної інфраструктури країни.
Втім, обігрітися та отримати невідкладну допомогу в них можна і за звичайних умов. Проте, не варто цим зловживати.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер