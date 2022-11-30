журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині розгорнули Пункти Незламності, але їх послугами варто користуватися раціонально

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 627

 

Чому один мобільний телефон краще заряджати від повербанку, а не від генератора

В Кременчуцькому районі розгорнули мережу Пунктів Незламності (ПН) і ця робота продовжується.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, станом на ранок сьогоднішнього дня у населених пунктах району розгорнуто 65 Пунктів Незламності. З них 19 – у Кременчуці (разом з ПН, що встановила ДСНС) та 4 — у Горішніх Плавнях.

У міру надходження генераторів кількість таких пунктів буде збільшуватися.

Артем Даценко зауважив, що Пункти Незламності розгорнуті для підтримання життєдіяльності та надання допомоги населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема повного чи часткового блекауту, який трапився в Україні 23-24 листопада після масованого ракетного обстрілу ворога об’єктів енергетичної інфраструктури країни.

Втім, обігрітися та отримати невідкладну допомогу в них можна і за звичайних умов. Проте, не варто цим зловживати.

— Ми вже маємо певний негативний досвід. Людина вийшла прогулятися з собачкою, у неї розрядився телефон, проходив повз Пункту Незламності й вирішив його підзарядити. Йому пояснили, що для підзарядки одного його телефону треба заводити бензогенератор. А це витрата 3-х літрів пального за годину роботи, тобто нераціональне використання ресурсів, які знадобляться у разі виникнення блекауту. Один телефон можна підзарядити й від павербанк. Людина поскаржилася у РВА. Інша особа просто прийшла попити чаю в Пункт Незламності… Закликаю усіх бути відповідальними та використовувати можливості Пунктів Незламності раціонально. Треба поважати один одного і роботу тих людей, які готують Пункти Незламності до використання у надзвичайних умовах, — зауважив Артем Даценко.

 

Сьогодні у Кременчуці через Пункт незламності ДСНС пройшли понад 2000 містян
В якому стані сьогодні знаходяться «пункти незламності» у Кременчуці
1
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район Пункти Незламності генератор пункти обігріву
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх