В якому стані сьогодні знаходяться «пункти незламності» у Кременчуці

На цих вихідних до Кременчуцького району приїжджав заступник голови військової адміністрації Ігор Панченко. Мета його візиту була перевірити облаштування «пунктів незламності» на території Кременчуцького району.
За інформацією керівника районної військової адміністрації, основне завдання, яке повинні виконувати «пункти незламності» це дати можливість людям підзарядити мобільні телефони, обігрітися, поспілкуватися та отримати оперативні новини. І найголовніше, є завдання забезпечити безперебійний інтернет-зв'язок.
Тож завдання будь-яких органів виконавчої влади підготуватись до такого моменту.
На території громад облаштуванням «пунктів незламності» займаються саме територіальні громади, це їхнє завдання. Оператори мобільного та інтернет-зв'язку отримали завдання і воно є централізоване по всій території України.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер