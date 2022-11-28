В якому стані сьогодні знаходяться «пункти незламності» у Кременчуці

Вчора, 20:29 Переглядів: 577

У «пункти незламності» можуть зайти всі охочі та в будь-який час

На цих вихідних до Кременчуцького району приїжджав заступник голови військової адміністрації Ігор Панченко. Мета його візиту була перевірити облаштування «пунктів незламності» на території Кременчуцького району.

— Загалом зараз відкрито 66 пунктів незламності в Кременчуцькому районі, але ця робота продовжується і як було анонсовано раніше, якщо буде нагальна потреба, їх буде відкрито 146, — прокоментував голова РВК, Олег Лєднік.

За інформацією керівника районної військової адміністрації, основне завдання, яке повинні виконувати «пункти незламності» це дати можливість людям підзарядити мобільні телефони, обігрітися, поспілкуватися та отримати оперативні новини. І найголовніше, є завдання забезпечити безперебійний інтернет-зв'язок.

— Для прикладу «пункт незламності», який облаштований зараз на площі «Незалежності», яким опікується підрозділ ДСНС, на вихідних облаштований якісним інтернет-зв'язком, який, сподіваємось, буде працювати в режимі коли буде повний блекаут, але я сподіваюсь, що всі ми й наші збройні сили України не доведемо цього, — повідомив Олег Лєднік.

Тож завдання будь-яких органів виконавчої влади підготуватись до такого моменту.

— У «пункти незламності» можна зайти в будь-який час і отримати оперативну інформацію, якщо є нагальна проблема i немає інтернет-зв'язку, то скористуватися ним в пункті, — розповів Олег Лєднік.

На території громад облаштуванням «пунктів незламності» займаються саме територіальні громади, це їхнє завдання. Оператори мобільного та інтернет-зв'язку отримали завдання і воно є централізоване по всій території України.

— Облаштування пунктів незламності — це завдання органів самоврядування, — зауважив, Олег Лєднік.