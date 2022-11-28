У Полтаві митрополіт Епіфаній відзначив нагородами військових та волонтерів

Також Православна церква України передала пральні машини для облаштування локації для прання речей переселенцями. Невдовзі її облаштують у Полтаві, щоб усі, хто цього потребує отримали допомогу
27 листопада, з нагоди 300-ліття від дня народження святого Паїсія Величковського, до Полтави прибув митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Він виголосив промову у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя і вручив відзнаки військовослужбовцям, волонтерам та благодійним організаціям. Про подробиці візиту розповіли у виданні «Зміст».
Епіфаній відзначив полтавців за жертовні справи на благо України, які є значним внеском у перемогу. Грамоти Митрополита отримали Роман Товстий, Олексій Чепурко, Леонід Гонтар, Тарас Панасенко, Сергій Михайлик, Віктор Грінченко та інші полтавські волонтери. Серед нагороджених були також громадські організації «ЗМІСТ Полтава», «Містохаб», благодійний фонд Helpgroup, волонтерське об’єднання «Оборона Полтави».
Медаллю Православної церкви України за жертовність та любов до України нагородили старшого матроса Гліба Стрижка, який захищав Маріуполь й був полоненим. Воїн отримав на фронті поранення й після повернення з полону проходить реабілітацію.
Також нагоду отримав командир 116-ої бригади територіальної оборони, полковник Олександра Чахлова та інші українські захисники.
Відзнаки отримали волонтери «Полтавського батальйону небайдужих», який з 2014 року допомагає Збройним силам України та переселенцям.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній сказав, що нині держава протистоїть злу, що увірвалося до нашого дому й завдяки єдності Україна змогла дати відсіч російському нападу й продовжує це робити щодня силами війська, волонтерів та держави:
Також Православна церква України передала пральні машини для облаштування локації для прання речей переселенцями. Невдовзі її облаштують у Полтаві, щоб усі, хто цього потребує отримали допомогу.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер