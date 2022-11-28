На Лашках у лісі знайшли снаряд

Вчора, 20:00 Переглядів: 392

28 листопада о 12.40 до рятувальників від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що на території мікрорайону Лашки в лісовому масиві знайшли артилерійський снаряд часів минулих війн.

Як інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, на місце події виїжджав ідентифікатор ДСНС і встановив, що виявлений предмет – артилерійський снаряд калібром 76 мм часів минулих війн.

На місці події виставили пост з працівників поліції. Боєприпас вилучила та знешкодить піротехнічна група ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники нагадують, що у разі вияву боєприпасів їх не можна переносити, розбирати, кидати у вогонь чи воду. Необхідно відійти на відстань 150-200 м від боєприпасу та зателефонувати до служби порятунку за номером 101 чи до поліції за номером 102 та повідомити про знахідку.