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Кому належать «пункти незламності» у Кременчуці

Вчора, 19:25 Переглядів: 1 454

 

«Пункти незламності» у вигляді наметів та переїзні належать ДСНС, а ті що у вигляді будівлі — органам місцевого самоврядування

Сьогодні, 28 листопада, ТЪ під час брифінгу РВА дізнався кому належать та як відрізняються кременчуцькі «пункти незламності».

За інформацією керівника районної військової адміністрації, Олега Лєдніка, ДСНС та органи місцевого самоврядування отримали вказівку розгорнути та облаштувати «пункти незламності» в містах обласного підпорядкування, де найбільша кількість людей. Але у них різні завдання. «Пунктів незламності», якими опікуються органи місцевого самоврядування, набагато більше, ніж тих, якими опікуються ДСНС, і одне з їхніх завдань — забезпечити джерелами альтернативного опалення. Це може бути як централізоване опалення, так й індивідуальне, але резервне опалення все одно має бути. Для цього встановлюються буржуйки, та інші види альтернативного опалення. А ті пункти, що розгортають ДСНС, вони не мають централізоване опалення, це намети та під‘їзні пункти незламності на базі ЗІЛ 131.

— ДСНС дуже оперативно відреагувало на виклики сьогодення і в той період коли необхідно було встановити пункти незламності, вони оперативно їх встановили та забезпечили всім необхідним, це було видно, по тій кількості людей які отримали допомогу в цих пунктах, люди туди йшли за підзарядкою мобільних телефонів, це було основне завдання та інші завдання, які дуже людей хвилювали це отримання інтернету та отримання оперативної інформації, — похвалив керівник районної військової адміністрації, Олег Лєднік.

Також, Олег Лєднік, розповів, що пунктами, які облаштовані в школах, повинна облаштовуватися виключно міська влада, ці завдання й функції покладені на них, так само і в сільській місцевості.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Пункти Незламності
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