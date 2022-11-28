У Розсошенцях кременчужанин збив 17-річну пішохідку

Вчора, 19:00 Переглядів: 848

27 листопада близько 19.00 на перехресті вулиць Пушкіна та Кременчуцької у селі Розсошенці Полтавського району 50-річний кременчужанин на Renault Sandero наїхав на 17-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, пішоходку з тілесними ушкодженнями ушпиталили до Полтавської обласної клінічної лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.