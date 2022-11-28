Як проходить робота зі встановлення «пунктів незламності» у школах Кременчука

Вчора, 18:33 Переглядів: 809

За інформацією керівника районної військової адміністрації Олега Лєдніка, загалом у Кременчуці буде відкрито 50 пунктів незламності. Зараз ця робота триває, вони облаштовуються джерелами альтернативного опалення, інтернет-зв'язком, але на

даний момент військова адміністрація відмітила п'ять шкіл, в яких готовність досить висока. Це значить, що там вже встановлені буржуйки, генератори та є кімнати матері й малюка.

Нині, повністю облаштовані:

ліцей №30;

ліцей №4;

ліцей №10;

гімназія №20;

а також, у крюківському районі — ліцей №6 та районна лікарня.

— Звісно, є недоліки, але вони усуваються, тому що, всі ми знаходимось на стадії організаційної роботи, — сказав Олег Лєднік.