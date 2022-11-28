Як проходить робота зі встановлення «пунктів незламності» у школах Кременчука

За інформацією керівника районної військової адміністрації Олега Лєдніка, загалом у Кременчуці буде відкрито 50 пунктів незламності. Зараз ця робота триває, вони облаштовуються джерелами альтернативного опалення, інтернет-зв'язком, але на
даний момент військова адміністрація відмітила п'ять шкіл, в яких готовність досить висока. Це значить, що там вже встановлені буржуйки, генератори та є кімнати матері й малюка.
Нині, повністю облаштовані:
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер