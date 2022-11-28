На Полтавщині у 43-річного чоловіка знайшли гранату M-67

Вчора, 18:00 Переглядів: 432

За це йому може «світити» від 3 до 7 років позбавлення волі

22 листопада працівники карного розшуку Полтавського райуправління поліції спільно зі слідчими знайшли та вилучили у помешканні 43-річного жителя села Великі Будища Полтавського району гранату M-67.

За інформацією Управління карного розшуку поліції Полтавщини та СУ ГУНП, наразі речові докази направили на дослідження. Джерело походження та мету зберігання боєприпасу з’ясовує слідство.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Диканського відділу Полтавської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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