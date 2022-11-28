В автотрощі на Полтавщині постраждали двоє людей

Вчора, 17:02 Переглядів: 578

У Лубнах зіткнулися Volkswagen T5 та Mitsubishi Pajero

27 листопада близько 2.00 на перехресті вулиць Мистецької та Садової в місті Лубнах автомобіль Volkswagen T5 під керуванням 40-річного водія зіткнувся із авто Mitsubishi Pajero.

За інформацією Лубенського райвідділу поліції, унаслідок зіткнення 37-річний водій водій Mitsubishi Pajero та його 31-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції Лубенщини, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортними засобами, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує всі обставини та причини ДТП.