З'явився чат-бот, який допоможе виявити фейкові новини про енергетику

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 282

Компанія Master of Code Global створила чат-бот UA Anti Spam Bot, який видаляє повідомлення шахраїв із посиланням на фейкові сайти та чатботи енергетичних сервісів, повідомляє dev.ua.

Розробник чат-бота Дмитро Вакуленко на початку повномасштабного вторгнення росії розробив алгоритм, який за ключовими словами знаходив подію та локацію, після чого видаляв повідомлення та попереджував користувача, що подібну інформацію не можна поширювати. Пізніше до сервісу додали нові функції, зараз він має понад 420 000 користувачів.

Часто шахраї поширюють в соціальних мережах посилання на фейкові чат-боти та сайти українських енергетичних сервісів, які схожі на офіційні.

Бот видаляє такі повідомлення, а також інформацію про нібито грошову допомогу населенню й автоматично шукає всі коментарі користувачів у Telegram-каналах і групах за ключовими словами «ДТЕК», «Yasno» та іншими.

Знайти чат-бот можна тут.