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Кременчук, Надзвичайні новини

Сьогодні у Кременчуці через Пункт незламності ДСНС пройшли понад 2000 містян

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 503

 

Рятувальники ДСНС розгорнули Пункти незламності та планують встановити додаткові

Під час вечірнього брифінгу на Пункті незламності начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік разом з начальником районного управління ДСНС Сергієм Геращенко розповіли журналістам про оперативне розгортання Пунктів незламності у Кременчуці та районі та подякували рятувальникам за оперативність і витримку.

Олег Лєднік зауважив, що послугами Пунктів незламності скористалися дуже багато людей.

— Не все було добре і ми знаємо що, де і як недоопрацювали. Вже зробили висновки, що пішло не так. Доручення з недоліками дамо керівникам ОТГ, — зазначив Олег Лєднік.

Зокрема він зазначив про перебої з роботою інтернета на Пункті незламності, що знаходиться на площі Незалежності біля РВА.

— Зараз ведемо роботу з провайдерами аби вони мали генератори з пальним і хоча б по районам був зв’язок, — пояснив очільник району.

 

Начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко додав, що ДСНС відкриє в Кременчуці ще кілька Пунктів незламності, та створить два такі мобільних пункти на базі автівок ЗІЛ, які виїжджатимуть у ті населені пункти, де буде потрібна їх допомога.

За його словами, за сьогоднішній день через Пункт незламності на площі Незалежності у Кременчуці пройшло близько 2000 людей, а загалом по району — понад 3600.

Наразі Пункти незламності ДСНС працюють у 7 пожежних частинах району і їх кількість збільшуватиметься.

Зокрема, до Кременчука з Полтави сьогодні доставили великий намет, який встановлять на площі Незалежності, а намет, який наразі там знаходиться, перенесуть на Правобережжя. Розгортання Пунктів незламності продовжиться і встановлюватимуть їх там, де є найбільше скупчення людей.  

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Автор: Віктор Крук
Теги: Пункти Незламності Кременчуцька РВА ДСНС
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