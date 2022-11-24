Сьогодні у Кременчуці через Пункт незламності ДСНС пройшли понад 2000 містян

Під час вечірнього брифінгу на Пункті незламності начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік разом з начальником районного управління ДСНС Сергієм Геращенко розповіли журналістам про оперативне розгортання Пунктів незламності у Кременчуці та районі та подякували рятувальникам за оперативність і витримку.
Олег Лєднік зауважив, що послугами Пунктів незламності скористалися дуже багато людей.
Зокрема він зазначив про перебої з роботою інтернета на Пункті незламності, що знаходиться на площі Незалежності біля РВА.
Начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко додав, що ДСНС відкриє в Кременчуці ще кілька Пунктів незламності, та створить два такі мобільних пункти на базі автівок ЗІЛ, які виїжджатимуть у ті населені пункти, де буде потрібна їх допомога.
За його словами, за сьогоднішній день через Пункт незламності на площі Незалежності у Кременчуці пройшло близько 2000 людей, а загалом по району — понад 3600.
Наразі Пункти незламності ДСНС працюють у 7 пожежних частинах району і їх кількість збільшуватиметься.
Зокрема, до Кременчука з Полтави сьогодні доставили великий намет, який встановлять на площі Незалежності, а намет, який наразі там знаходиться, перенесуть на Правобережжя. Розгортання Пунктів незламності продовжиться і встановлюватимуть їх там, де є найбільше скупчення людей.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер