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Кременчужани та горішньоплавняни взяли участь у наймасштабнішому флешмобі з фізкультури

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 184

 

Українські школярі встановили Національний рекорд

У Всесвітній день психічного здоров'я, 10 жовтня, стартував Всеукраїнський флешмоб #Спільно_дбай, який об'єднав 5 244 дітей з різних куточків України. Так вони встановили Національний рекорд України з наймасовішого флешмобу до Дня психічного здоров’я. Кременчуччина не залишилася у стороні.

Про це повідомили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Головна мета флешмобу полягала у тому, щоб допомогти дітям опанувати найпростіші навички турботи про свій психологічний стан за будь-яких умов та вміння надавати собі й оточуючим першу швидку психологічну допомогу з найпростішими техніками. Завдяки залученості та вмотивованості освітян, діти бадьоро виконували руханку у бомбосховищах, укриттях, на онлайн-уроках під час дистанційного навчання, а пізніше й на канікулах.

Для флешмобу психологиня Світлана Ройз розробила спеціальну руханку під римовані рядки, де прописані зрозумілі дітям правила, що допомагають подбати про своє здоров’я. Ця руханка спрямована на те, щоб зняти напругу з тіла через заземлення, розтягування, дихальні вправи.

Дбайливо до інших — дбайливо до себе

Триматись коріння — зростати до неба

Рух, мрії і сон, вітаміни, навчання,

Вода, відпочинок, любов, спілкування

А ще.. відчувати, сміятись, творити

Дбайливо до себе. Щоб цілісно жити

 

Переглянути руханку «Як подбати про власне психічне здоров‘я» можна за посиланням.

Флешмоб підтримали 179 закладів освіти з 24 областей України. Саме така єдність та згуртованість й сприяла тому, що Національний реєстр рекордів України відзначив цей абсолютний рекорд спільної роботи українських освітян як «Найбільша кількість дітей, що взяли участь у флешмобі до Дня психічного здоров’я».

Відзнаку отримали освітяни та діти, які брали участь у проєкті, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін і співзасновник ГО «Рух Олександра Педана «ДжуніорЗ» Олександр Педан.

— Ми планували цей флешмоб заздалегідь, щоб запустити його саме 10 жовтня, в День психічного здоров’я. Але, на жаль, через масований ракетний обстріл багатьох міст України, 10 жовтня стало черговою чорною сторінкою в нашій пам'яті. Тому, скажу відверто, ми мали намір скасувати проведення флешмобу. Проте українські освітяни нас випередили та здивували — оскільки вони були вже проінформовані щодо ініціативи, вони почали нам надсилати відео руханки прямо зі шкільних укриттів. Тими днями повітряна тривога в українських містах тривала годинами, і саме вчителям, вихователям, шкільним психологам, яким ми надзвичайно вдячні, стало зрозуміло, що саме за таких стресових умов дітям і потрібна ця практика, яка б допомогла заспокоїти їх, відволікти та зняти тривожність, — розповів Олександр Педан.

Розроблена руханка стане у пригоді не лише школярам, але і їхнім батькам, друзям та іншим оточуючим, які часто не знають, як подолати тривожність та полегшити свій стан у моменті, «тут і зараз». То ж переходьте в соцмережах за хештегом #спільно_дбай, та зберігайте й собі римовану руханку. Можливо, колись вона допоможе вам чи вашим близьким.

На Кременчуччині участь у флешмобі взяли:

  • ГО «Інша жінка»;
  • Кременчуцька гімназія №1;
  • Кременчуцька гімназія №31;
  • Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука;
  • Центр дитячої та юнацької творчості м. Горішні Плавні.

Проєкт був ініційований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з ГО «Рух Олександра Педана «ДжуніорЗ» за підтримки Міністерства освіти та науки України та за ініціативи першої леді України Олени Зеленської спеціально до Всесвітнього дня психічного здоров’я.

Раніше ми писали, що кременчужанка долучилася до рекорду України — створення найбільшого в’язаного прапора.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: unicef.org
Теги: Національний рекорд України учні освітяни рекорд ЮНІСЕФ ООН ДжуніорЗ флешмоб
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