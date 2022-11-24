Кременчужани та горішньоплавняни взяли участь у наймасштабнішому флешмобі з фізкультури

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У Всесвітній день психічного здоров'я, 10 жовтня, стартував Всеукраїнський флешмоб #Спільно_дбай, який об'єднав 5 244 дітей з різних куточків України. Так вони встановили Національний рекорд України з наймасовішого флешмобу до Дня психічного здоров’я. Кременчуччина не залишилася у стороні.

Про це повідомили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Головна мета флешмобу полягала у тому, щоб допомогти дітям опанувати найпростіші навички турботи про свій психологічний стан за будь-яких умов та вміння надавати собі й оточуючим першу швидку психологічну допомогу з найпростішими техніками. Завдяки залученості та вмотивованості освітян, діти бадьоро виконували руханку у бомбосховищах, укриттях, на онлайн-уроках під час дистанційного навчання, а пізніше й на канікулах.

Для флешмобу психологиня Світлана Ройз розробила спеціальну руханку під римовані рядки, де прописані зрозумілі дітям правила, що допомагають подбати про своє здоров’я. Ця руханка спрямована на те, щоб зняти напругу з тіла через заземлення, розтягування, дихальні вправи.

Дбайливо до інших — дбайливо до себе Триматись коріння — зростати до неба Рух, мрії і сон, вітаміни, навчання, Вода, відпочинок, любов, спілкування А ще.. відчувати, сміятись, творити Дбайливо до себе. Щоб цілісно жити

Переглянути руханку «Як подбати про власне психічне здоров‘я» можна за посиланням.

Флешмоб підтримали 179 закладів освіти з 24 областей України. Саме така єдність та згуртованість й сприяла тому, що Національний реєстр рекордів України відзначив цей абсолютний рекорд спільної роботи українських освітян як «Найбільша кількість дітей, що взяли участь у флешмобі до Дня психічного здоров’я».

Відзнаку отримали освітяни та діти, які брали участь у проєкті, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін і співзасновник ГО «Рух Олександра Педана «ДжуніорЗ» Олександр Педан.

— Ми планували цей флешмоб заздалегідь, щоб запустити його саме 10 жовтня, в День психічного здоров’я. Але, на жаль, через масований ракетний обстріл багатьох міст України, 10 жовтня стало черговою чорною сторінкою в нашій пам'яті. Тому, скажу відверто, ми мали намір скасувати проведення флешмобу. Проте українські освітяни нас випередили та здивували — оскільки вони були вже проінформовані щодо ініціативи, вони почали нам надсилати відео руханки прямо зі шкільних укриттів. Тими днями повітряна тривога в українських містах тривала годинами, і саме вчителям, вихователям, шкільним психологам, яким ми надзвичайно вдячні, стало зрозуміло, що саме за таких стресових умов дітям і потрібна ця практика, яка б допомогла заспокоїти їх, відволікти та зняти тривожність, — розповів Олександр Педан.

Розроблена руханка стане у пригоді не лише школярам, але і їхнім батькам, друзям та іншим оточуючим, які часто не знають, як подолати тривожність та полегшити свій стан у моменті, «тут і зараз». То ж переходьте в соцмережах за хештегом #спільно_дбай, та зберігайте й собі римовану руханку. Можливо, колись вона допоможе вам чи вашим близьким.

На Кременчуччині участь у флешмобі взяли:

ГО «Інша жінка»;

Кременчуцька гімназія №1;

Кременчуцька гімназія №31;

Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука;

Центр дитячої та юнацької творчості м. Горішні Плавні.

Проєкт був ініційований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з ГО «Рух Олександра Педана «ДжуніорЗ» за підтримки Міністерства освіти та науки України та за ініціативи першої леді України Олени Зеленської спеціально до Всесвітнього дня психічного здоров’я.

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