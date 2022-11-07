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Кременчук, Культура, Топ-новина

Найбільший в’язаний прапор: до рекорду України долучилася кременчужанка

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 372

 

Плед із зображенням Кременчука зігріватиме діток з дитячого будинку

У Чернігові зафіксували рекорд, розгорнувши найбільший в’язаний прапор. Його довжина – 30 м 54 см, ширина – 20 м 20 см. Заміри найбільшого в’язаного стяга країни зафіксували представники Національного Реєстру Рекордів.

 

Цінність прапора — у його символізмі. До його створення долучилися 350 майстринь, як з України, так і Польщі, Німеччини, Італії, Франції та Канади. Кожна вив’язувала візерунок на свій смак. Жінки висловлювали свої почуття та переживання зображеннями рідних міст. Загальна довжина ниток, з яких зв’язаний прапор – 700 км! Якщо нитки прапора розпустити, вони простягнуться від Чернігова до Херсона!

До рекорду України долучилася майстриня з Кременчука Галина Григоренко. Її доньки не лише малювали муралами у «Міському саду», а й допомогли зі схемами. Жінка займалася в'язанням у вільний час, тому на виготовлення пледа пішло близько тижня.

- Проєкт стартував ще у квітні.  В'язання — моє улюблене хобі, тому я з задоволенням долучилася. Попросила старшу доньку Настю намалювати наш Крюківський міст по клітинках, а потім захотілося наш символ — щуку. Було дещо складно з ним, але вважаю, що ми впоралися. Пряжу мені подарувала коліжанка по хобі з Києва — Світлана. Прапор складається з фрагментів 50 на 50 см (тобто, можна було зв'язати один квадратик),  які з'єднують у пледи 1 м на 1,5. Я відправляла вже готовим пледом. Пледи потім передадуть за потребами в дитячі будинки або переселенцям. Деякі будуть продані й вилучені кошти підуть на потреби ЗСУ, — розповіла «Телеграфу» майстриня Галина.
За словами кременчужанки, цей прапор встановив ще один рекорд — найважчий прапор України — понад 200 кг. 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: рекорд
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