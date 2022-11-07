Найбільший в’язаний прапор: до рекорду України долучилася кременчужанка

У Чернігові зафіксували рекорд, розгорнувши найбільший в’язаний прапор. Його довжина – 30 м 54 см, ширина – 20 м 20 см. Заміри найбільшого в’язаного стяга країни зафіксували представники Національного Реєстру Рекордів.
Цінність прапора — у його символізмі. До його створення долучилися 350 майстринь, як з України, так і Польщі, Німеччини, Італії, Франції та Канади. Кожна вив’язувала візерунок на свій смак. Жінки висловлювали свої почуття та переживання зображеннями рідних міст. Загальна довжина ниток, з яких зв’язаний прапор – 700 км! Якщо нитки прапора розпустити, вони простягнуться від Чернігова до Херсона!
До рекорду України долучилася майстриня з Кременчука Галина Григоренко. Її доньки не лише малювали муралами у «Міському саду», а й допомогли зі схемами. Жінка займалася в'язанням у вільний час, тому на виготовлення пледа пішло близько тижня.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер