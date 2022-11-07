У Кременчуці жінка загинула у пожежі

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7 листопада у Кременчуці жінка загинула у пожежі. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 8.39 до кременчуцьких рятувальників надійшло сповіщення від мешканців будинку на вулиці Володимира Великого, що із вікон та дверей квартири на першому поверсі йде щільний дим.

На місце події виїхали рятувальники 14 ДПРЧ та один пожежний автомобіль. У ході розвідки в спальні квартири знайшли тіло 68-річної жінки. За попередньою інформацією, вона проживала сама в оселі.

Пожежу локалізували о 9.16 та о 9.24 – ліквідували. Причину займання встановлюють.